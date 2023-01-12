12:34 12.01.2023 (обновлено: 12:52 12.01.2023)
МИД прокомментировал заявление Армении о российском присутствии
МИД назвал заявление Армении о том, что российское присутствие создает угрозы, абсурдным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Москве считают абсурдными заявления из Еревана о том, что российское присутствие в Армении может создавать угрозы для Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Россия продолжает работу по полному разблокированию Лачинского коридора, нужно найти решение, приемлемое для всех сторон. По ее словам, Россия намерена заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора.
"В настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Хотели бы еще раз отметить, что рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев, они являются гарантами мира в этом регионе. Такие действия способны нанести существенный вред процессу армяно-азербайджанской нормализации", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана о том, что будто "российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении", - это абсурд. Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. При том ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло о том, что присутствие России соответствует национальным интересам республики", - заключила Захарова.