https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844028696.html

Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса"

Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса" - РИА Новости, 11.01.2023

Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса"

Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" пообещал, что третьей... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:02

2023-01-11T08:02

2023-01-11T10:13

владимир зеленский

лос-анджелес

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840440937_0:43:2942:1698_1920x0_80_0_0_abc3c7fbe935deb4457580f7da10e077.jpg

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" пообещал, что третьей мировой войны не будет. "Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет", - заявил он в своем обращении. "Это не трилогия", - добавил Зеленский. Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, её транслировал телеканал NBC.

https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html

https://ria.ru/20230111/poproshayka-1844020309.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, лос-анджелес, в мире