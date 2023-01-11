https://ria.ru/20230111/zelenskiy-1844028696.html
Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса"
Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса" - РИА Новости, 11.01.2023
Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса"
Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" пообещал, что третьей... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:02
2023-01-11T08:02
2023-01-11T10:13
владимир зеленский
лос-анджелес
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" пообещал, что третьей мировой войны не будет. "Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет", - заявил он в своем обращении. "Это не трилогия", - добавил Зеленский. Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, её транслировал телеканал NBC.
https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html
https://ria.ru/20230111/poproshayka-1844020309.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, лос-анджелес, в мире
Владимир Зеленский, Лос-Анджелес, В мире
08:02 11.01.2023 (обновлено: 10:13 11.01.2023)
Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса"
"Третьей мировой войны не будет, это не трилогия": Зеленский выступил на "Золотом глобусе"