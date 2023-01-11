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Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса" - РИА Новости, 11.01.2023
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Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса"
Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса" - РИА Новости, 11.01.2023
Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса"
Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" пообещал, что третьей... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:02
2023-01-11T10:13
владимир зеленский
лос-анджелес
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" пообещал, что третьей мировой войны не будет. "Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет", - заявил он в своем обращении. "Это не трилогия", - добавил Зеленский. Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, её транслировал телеканал NBC.
https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html
https://ria.ru/20230111/poproshayka-1844020309.html
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владимир зеленский, лос-анджелес, в мире
Владимир Зеленский, Лос-Анджелес, В мире
08:02 11.01.2023 (обновлено: 10:13 11.01.2023)
 
Зеленский записал видеообращение для участников "Золотого глобуса"

"Третьей мировой войны не будет, это не трилогия": Зеленский выступил на "Золотом глобусе"

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" пообещал, что третьей мировой войны не будет.
"Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет", - заявил он в своем обращении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 17:02
"Зеленский мечется": президенту Украины сообщили "плохие новости" о России
"Это не трилогия", - добавил Зеленский.
Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе, её транслировал телеканал NBC.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 04:05
Американцы откровенно высказались о Зеленском
 
Владимир ЗеленскийЛос-АнджелесВ мире
 
 
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