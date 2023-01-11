https://ria.ru/20230111/yugra-1844196554.html

В Югре прокомментировали видео с главой региона, рассуждающей о коррупции

В Югре прокомментировали видео с главой региона, рассуждающей о коррупции - РИА Новости, 11.01.2023

В Югре прокомментировали видео с главой региона, рассуждающей о коррупции

Распространение в социальных сетях видео, на котором глава Югры Наталья Комарова якобы рассказывает о коррупционной схеме при строительстве социальных объектов, РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:28

2023-01-11T17:28

2023-01-11T17:28

наталья комарова

россия

политика

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Распространение в социальных сетях видео, на котором глава Югры Наталья Комарова якобы рассказывает о коррупционной схеме при строительстве социальных объектов, является информационной атакой с целью нанесения ущерба репутационному имиджу губернатора, заявил департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. Ранее широкий резонанс в социальных сетях получило видео, где Комарова во время разговора со спикером гордумы Когалыма Аллой Говорищевой, которая просила ужесточить закон для подрядчиков, чтобы они строго соблюдали сроки строительства, заявила: "каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя". "Потому что у нас есть такая забава, игра – мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле", – говорит губернатор. "В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора, то есть информационную атаку с использованием аналогичных технологий, которые сейчас применяются против вооруженных сил РФ и государственных органов страны в целом", - говорится в сообщении. В департаменте отметили, что на распространившемся в сети видео представлен фрагмент разговора, в ходе которого глава региона "с очевидной степенью иронии обозначила наличие всеобщих, не только региональных, проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур". Как подчеркнули в департаменте, Комарова обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно. При этом в подобных ситуациях данные передаются в правоохранительные органы, а виновные вносятся в список недобросовестных поставщиков услуг. "В Югре нацелены на то, чтобы отсекать недобросовестных участников на первых этапах, основываясь на принципе нулевой толерантности к любому проявлению коррупции", - подчеркнули власти.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843587716.html

https://ria.ru/20221116/lavrov-1831824446.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

наталья комарова, россия, политика, ханты-мансийский автономный округ