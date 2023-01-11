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Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует - РИА Новости, 11.01.2023
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Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует
Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует - РИА Новости, 11.01.2023
Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать, что молдавского языка не существует, сообщила в среду пресс-служба румынского... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:30
2023-01-11T18:30
в мире
богдан ауреску
украина
киев
молдавия
дмитрий кулеба
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать, что молдавского языка не существует, сообщила в среду пресс-служба румынского МИД. Украина в апреле 2021 года признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка не существует. Ауреску снова затронул этот вопрос в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой."В продолжение предыдущих дискуссий с главой дипломатии из Киева он вновь заявил о необходимости признания Украиной отсутствия так называемого "молдавского языка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Также министры обсудили организацию следующей трехсторонней встречи Румыния-Молдавия-Украина. Последняя такая встреча состоялась в сентябре 2022 года. Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
https://ria.ru/20230104/boepripasy-1843095391.html
https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825385683.html
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в мире, богдан ауреску, украина, киев, молдавия, дмитрий кулеба
В мире, Богдан Ауреску, Украина, Киев, Молдавия, Дмитрий Кулеба
18:30 11.01.2023
 
Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует

Глава МИД Румынии Ауреску попросил Украину признать, что молдавского языка не существует

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать, что молдавского языка не существует, сообщила в среду пресс-служба румынского МИД.
Украина в апреле 2021 года признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка не существует. Ауреску снова затронул этот вопрос в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
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"В продолжение предыдущих дискуссий с главой дипломатии из Киева он вновь заявил о необходимости признания Украиной отсутствия так называемого "молдавского языка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Также министры обсудили организацию следующей трехсторонней встречи Румыния-Молдавия-Украина. Последняя такая встреча состоялась в сентябре 2022 года.
Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
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В миреБогдан АурескуУкраинаКиевМолдавияДмитрий Кулеба
 
 
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