https://ria.ru/20230111/yazyk-1844221052.html

Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует

Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует - РИА Новости, 11.01.2023

Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать, что молдавского языка не существует, сообщила в среду пресс-служба румынского... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:30

2023-01-11T18:30

2023-01-11T18:30

в мире

богдан ауреску

украина

киев

молдавия

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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать, что молдавского языка не существует, сообщила в среду пресс-служба румынского МИД. Украина в апреле 2021 года признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка не существует. Ауреску снова затронул этот вопрос в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой."В продолжение предыдущих дискуссий с главой дипломатии из Киева он вновь заявил о необходимости признания Украиной отсутствия так называемого "молдавского языка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Также министры обсудили организацию следующей трехсторонней встречи Румыния-Молдавия-Украина. Последняя такая встреча состоялась в сентябре 2022 года. Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.

https://ria.ru/20230104/boepripasy-1843095391.html

https://ria.ru/20221020/moldaviya-1825385683.html

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в мире, богдан ауреску, украина, киев, молдавия, дмитрий кулеба