https://ria.ru/20230111/yaponiya-1844033525.html

Япония заявила протест Китаю после приостановки выдачи виз

Япония заявила протест Китаю после приостановки выдачи виз - РИА Новости, 11.01.2023

Япония заявила протест Китаю после приостановки выдачи виз

Япония заявила протест Китаю в связи с приостановкой выдачи виз в эту страну, заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства Японии... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:54

2023-01-11T08:54

2023-01-11T08:54

в мире

хирокадзу мацуно

китай

япония

сша

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ТОКИО, 11 янв – РИА Новости. Япония заявила протест Китаю в связи с приостановкой выдачи виз в эту страну, заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Наша страна приняла меры в связи с резким ухудшением в Китае ситуации по коронавирусу и сложностями в получении точной информации. Для того, чтобы избежать массового притока в Японию заражений, с 30 декабря были приняты временные меры по ограничению въезда и предоставления справок об отрицательном тесте. Эти меры призваны насколько это возможно не мешать международным обменам. Китай же по причинам, не имеющим отношения к коронавирусу, приостановил выдачу виз (японцам). Это вызывает крайнее сожаление, мы заявили протест китайской стороне по дипломатическим каналам и одновременно требуем отмены этих мер", - сказал Мацуно. Китай с 10 января приостановил выдачу виз гражданам Японии после того, как власти страны объявили об ужесточении карантинных мер по COVID для прибывающих из КНР из-за роста числа заражений коронавирусом в этой стране. В частности, введено обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из КНР, а рейсы из Китая принимают только 4 аэропорта. Китай счел эти меры дискриминационными. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасный класс "В". На фоне роста заболеваемости в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония, США, Италия, Южная Корея обязуют прибывающих из Китая сдавать тесты на COVID.

https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843682058.html

https://ria.ru/20230110/kitay-1843886962.html

китай

япония

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хирокадзу мацуно, китай, япония, сша