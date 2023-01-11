https://ria.ru/20230111/vyezd-1844083479.html

В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России

В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России - РИА Новости, 11.01.2023

В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении с 9 января на выезд из России граждан, пригодных к военной службе. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:07

2023-01-11T12:07

2023-01-11T13:06

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении с 9 января на выезд из России граждан, пригодных к военной службе.Украинские СМИ со ссылкой на управление разведки Минобороны республики ранее написали, что ФСБ России якобы направила во все пограничные управления приказ по "обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В".Пескову уже не в первый раз приходится опровергать недостоверные публикации. Так, в понедельник представитель Кремля назвал фейком сообщения анонимных Telegram-каналов о подготовке к новой волне частичной мобилизации в стране.Пресс-секретарь призвал не придавать большого значения распространяемым в Сети материалам. Он напомнил, что первоисточник информации такого рода — официальная власть во главе с президентом России.

https://ria.ru/20230109/oproverzhenie-1843636447.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, дмитрий песков