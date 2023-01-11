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В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России - РИА Новости, 11.01.2023
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В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России
В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении с 9 января на выезд из России граждан, пригодных к военной службе. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:07
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россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении с 9 января на выезд из России граждан, пригодных к военной службе.Украинские СМИ со ссылкой на управление разведки Минобороны республики ранее написали, что ФСБ России якобы направила во все пограничные управления приказ по "обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В".Пескову уже не в первый раз приходится опровергать недостоверные публикации. Так, в понедельник представитель Кремля назвал фейком сообщения анонимных Telegram-каналов о подготовке к новой волне частичной мобилизации в стране.Пресс-секретарь призвал не придавать большого значения распространяемым в Сети материалам. Он напомнил, что первоисточник информации такого рода — официальная власть во главе с президентом России.
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россия, общество, дмитрий песков
Россия, Общество, Дмитрий Песков
12:07 11.01.2023 (обновлено: 13:06 11.01.2023)
 
В Кремле опровергли сообщения о запрете выезда мужчин из России

Песков опроверг сообщения о приказе ФСБ запретить выезд мужчинам из России с 9 января

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении с 9 января на выезд из России граждан, пригодных к военной службе.

"Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так", — ответил он на просьбу прокомментировать эту информацию.

Украинские СМИ со ссылкой на управление разведки Минобороны республики ранее написали, что ФСБ России якобы направила во все пограничные управления приказ по "обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В".
Пескову уже не в первый раз приходится опровергать недостоверные публикации.
Так, в понедельник представитель Кремля назвал фейком сообщения анонимных Telegram-каналов о подготовке к новой волне частичной мобилизации в стране.
Пресс-секретарь призвал не придавать большого значения распространяемым в Сети материалам. Он напомнил, что первоисточник информации такого рода — официальная власть во главе с президентом России.
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