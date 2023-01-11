https://ria.ru/20230111/vuchich-1844198292.html

Вучич рассказал о внешнем давлении на Белград

Вучич рассказал о внешнем давлении на Белград - РИА Новости, 11.01.2023

Вучич рассказал о внешнем давлении на Белград

Президент Сербии Александр Вучич указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в преддверии... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:33

2023-01-11T17:33

2023-01-11T17:33

в мире

александр вучич

альбин курти

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косово

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оон

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БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в преддверии предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где его приняла президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и назначены беседы с премьером Альбином Курти и другими политиками. В четверг советника госдепа ожидают в Белграде. Главу сербского государства журналисты попросили прокомментировать слова косовского премьера Курти и вице-премьера Бесника Бислими. Те ранее заявляли, что если Белград и Приштина в марте не достигнут всеобъемлющего соглашения, то косовоалбанские власти вновь начнут штрафовать местных сербов за выданные сербскими властями автомобильные номера, что ранее привело к напряженности в крае. "Это тактика, при которой мы должны быть счастливы и молчать, когда кто-то станет членом ООН. Но не стану говорить больше, пока не приму господина Шолле", - отметил сербский лидер. Он добавил, что 20 января ожидает приезда и переговоров с представителями "большой четверки" западных государств. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://radiosputnik.ria.ru/20230106/vuchich-1843317290.html

https://ria.ru/20230101/kosovo-1842712921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, альбин курти, белград (город), сша, косово, евросоюз, оон