https://ria.ru/20230111/vuchich-1844198292.html
Вучич рассказал о внешнем давлении на Белград
Вучич рассказал о внешнем давлении на Белград - РИА Новости, 11.01.2023
Вучич рассказал о внешнем давлении на Белград
Президент Сербии Александр Вучич указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в преддверии... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:33
2023-01-11T17:33
2023-01-11T17:33
в мире
александр вучич
альбин курти
белград (город)
сша
косово
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оон
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БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в преддверии предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где его приняла президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и назначены беседы с премьером Альбином Курти и другими политиками. В четверг советника госдепа ожидают в Белграде. Главу сербского государства журналисты попросили прокомментировать слова косовского премьера Курти и вице-премьера Бесника Бислими. Те ранее заявляли, что если Белград и Приштина в марте не достигнут всеобъемлющего соглашения, то косовоалбанские власти вновь начнут штрафовать местных сербов за выданные сербскими властями автомобильные номера, что ранее привело к напряженности в крае. "Это тактика, при которой мы должны быть счастливы и молчать, когда кто-то станет членом ООН. Но не стану говорить больше, пока не приму господина Шолле", - отметил сербский лидер. Он добавил, что 20 января ожидает приезда и переговоров с представителями "большой четверки" западных государств. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://radiosputnik.ria.ru/20230106/vuchich-1843317290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, альбин курти, белград (город), сша, косово, евросоюз, оон
В мире, Александр Вучич, Альбин Курти, Белград (город), США, Косово, Евросоюз, ООН
Вучич рассказал о внешнем давлении на Белград
Глава Сербии Вучич рассказал о давлении на Белград перед визитом советника госдепа США
БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в преддверии предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле.
Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где его приняла президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и назначены беседы с премьером Альбином Курти
и другими политиками. В четверг советника госдепа ожидают в Белграде.
Главу сербского государства журналисты попросили прокомментировать слова косовского премьера Курти и вице-премьера Бесника Бислими. Те ранее заявляли, что если Белград и Приштина в марте не достигнут всеобъемлющего соглашения, то косовоалбанские власти вновь начнут штрафовать местных сербов за выданные сербскими властями автомобильные номера, что ранее привело к напряженности в крае.
"Похоже, что кто-то не читал или не понял, о чем кто-то договаривается, или анонсируют нам какие-то совсем новые действия. Я не думаю, что у них есть способ делать такие вещи, если бы он был, они бы убрали баррикады (установленные и разобранные косовскими сербами на севере края в декабре-январе – ред.). Но у них его нет, и речь идет о других вещах, намного более серьезных и тяжелых", - указал Вучич.
"Это тактика, при которой мы должны быть счастливы и молчать, когда кто-то станет членом ООН. Но не стану говорить больше, пока не приму господина Шолле", - отметил сербский лидер.
Он добавил, что 20 января ожидает приезда и переговоров с представителями "большой четверки" западных государств.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово
при поддержке ЕС
и США
продвигают в повестку переговоров с Белградом
в Брюсселе
неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины
в ООН
.