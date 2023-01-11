https://ria.ru/20230111/vsu-1844166798.html

Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик

Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик - РИА Новости, 11.01.2023

Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик

Киев оказался в тупиковой ситуации из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления, сообщило агентство... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:11

2023-01-11T16:11

2023-01-11T16:43

владимир путин

соледар

артемовск

киев

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев оказался в тупиковой ситуации из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления, сообщило агентство Bloomberg.По информации издания, продвижение российской армии в этих местах оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ.Как написала газета The Wall Street Journal, западные и украинские чиновники и аналитики призывают ВСУ оставить Артемовск. По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине Украина потеряла силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.По данным Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с юга и севера, в самом городе идут бои.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844125258.html

https://ria.ru/20230111/poteri-1844142365.html

https://ria.ru/20230111/otchet-1844076230.html

соледар

артемовск

киев

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир путин, соледар, артемовск, киев, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире