16:11 11.01.2023 (обновлено: 16:43 11.01.2023)
Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик
Bloomberg: из-за боев в Соледаре и Артемовске ВСУ не смогут начать новое наступление
© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев оказался в тупиковой ситуации из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления, сообщило агентство Bloomberg.
По информации издания, продвижение российской армии в этих местах оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ.
"Ситуация вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг из Запорожья или еще откуда", — приводятся слова главы отдела стратегического моделирования украинского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко.
Как написала газета The Wall Street Journal, западные и украинские чиновники и аналитики призывают ВСУ оставить Артемовск. По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине Украина потеряла силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
По данным Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с юга и севера, в самом городе идут бои.
За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.