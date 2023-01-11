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Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/vsu-1844166798.html
Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик
Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик - РИА Новости, 11.01.2023
Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик
Киев оказался в тупиковой ситуации из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления, сообщило агентство... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:11
2023-01-11T16:43
владимир путин
соледар
артемовск
киев
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев оказался в тупиковой ситуации из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления, сообщило агентство Bloomberg.По информации издания, продвижение российской армии в этих местах оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ.Как написала газета The Wall Street Journal, западные и украинские чиновники и аналитики призывают ВСУ оставить Артемовск. По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине Украина потеряла силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.По данным Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с юга и севера, в самом городе идут бои.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844125258.html
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соледар
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владимир путин, соледар, артемовск, киев, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Владимир Путин, Соледар, Артемовск, Киев, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире, Специальная военная операция на Украине
16:11 11.01.2023 (обновлено: 16:43 11.01.2023)
 
Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик

Bloomberg: из-за боев в Соледаре и Артемовске ВСУ не смогут начать новое наступление

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев оказался в тупиковой ситуации из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления, сообщило агентство Bloomberg.
По информации издания, продвижение российской армии в этих местах оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ.

"Ситуация вынуждает наше командование задействовать больше резервов на этом направлении, так что может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юг из Запорожья или еще откуда", — приводятся слова главы отдела стратегического моделирования украинского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко.

Как написала газета The Wall Street Journal, западные и украинские чиновники и аналитики призывают ВСУ оставить Артемовск. По их мнению, Киев позволил втянуть себя в битву за город "на условиях России". По этой причине Украина потеряла силы, необходимые для запланированного весеннего наступления.
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Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны АртемовскСеверск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
По данным Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с юга и севера, в самом городе идут бои.
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С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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