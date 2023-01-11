https://ria.ru/20230111/volkov-1844145065.html

Чернышенко прокомментировал назначение нового главы "Почты России"

Чернышенко прокомментировал назначение нового главы "Почты России" - РИА Новости, 11.01.2023

Чернышенко прокомментировал назначение нового главы "Почты России"

Правительство РФ ожидает от нового генерального директора "Почты России" Михаила Волкова эффективного управления компанией в условиях нового времени, а также... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:08

2023-01-11T15:08

2023-01-11T15:08

почта россии

дмитрий чернышенко

правительство рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ ожидает от нового генерального директора "Почты России" Михаила Волкова эффективного управления компанией в условиях нового времени, а также повышения качества услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее в среду совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место бывшего главу "Национальной лотереи" Михаила Волкова. "Мы ждём от нового руководства эффективного управления в условиях нового времени. Первое и самое главное. АО "Почта России" - стратегически важная организация для многих граждан нашей страны, которая выполняет не только логистическую, но и социальную функцию. Поэтому ключевым вопросом должно стать повышение качества оказываемых услуг", - сказал Чернышенко, слова которого передает его аппарат. Правительство также ожидает принятие стратегии, направленной на эффективное управление имеющимися ресурсами. "Все это должно быть отражено в ключевых показателях эффективности. И третья оперативная задача. По поручению Президента в этом году должна быть продолжена работа по модернизации объектов почтовой связи в регионах страны", - добавил Чернышенко. Волков пришел в "Почту России" в 2017 году на пост заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, а в 2021-2022 годах возглавлял "Спортивные лотереи", распространяющие "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений. Начинал карьеру он в банках, в том числе успел поработать в Альфа-банке и ВТБ. Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20221218/pochta-1839520634.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

почта россии, дмитрий чернышенко, правительство рф