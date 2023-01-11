https://ria.ru/20230111/volkov-1844145065.html
Чернышенко прокомментировал назначение нового главы "Почты России"
Чернышенко прокомментировал назначение нового главы "Почты России" - РИА Новости, 11.01.2023
Чернышенко прокомментировал назначение нового главы "Почты России"
Правительство РФ ожидает от нового генерального директора "Почты России" Михаила Волкова эффективного управления компанией в условиях нового времени, а также... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:08
2023-01-11T15:08
2023-01-11T15:08
почта россии
дмитрий чернышенко
правительство рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ ожидает от нового генерального директора "Почты России" Михаила Волкова эффективного управления компанией в условиях нового времени, а также повышения качества услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее в среду совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место бывшего главу "Национальной лотереи" Михаила Волкова. "Мы ждём от нового руководства эффективного управления в условиях нового времени. Первое и самое главное. АО "Почта России" - стратегически важная организация для многих граждан нашей страны, которая выполняет не только логистическую, но и социальную функцию. Поэтому ключевым вопросом должно стать повышение качества оказываемых услуг", - сказал Чернышенко, слова которого передает его аппарат. Правительство также ожидает принятие стратегии, направленной на эффективное управление имеющимися ресурсами. "Все это должно быть отражено в ключевых показателях эффективности. И третья оперативная задача. По поручению Президента в этом году должна быть продолжена работа по модернизации объектов почтовой связи в регионах страны", - добавил Чернышенко. Волков пришел в "Почту России" в 2017 году на пост заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, а в 2021-2022 годах возглавлял "Спортивные лотереи", распространяющие "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений. Начинал карьеру он в банках, в том числе успел поработать в Альфа-банке и ВТБ. Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".
https://ria.ru/20221218/pochta-1839520634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, дмитрий чернышенко, правительство рф
Почта России, Дмитрий Чернышенко, Правительство РФ
Чернышенко прокомментировал назначение нового главы "Почты России"
Чернышенко: правительство ждет от нового главы "Почты России" повышения качества услуг
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ ожидает от нового генерального директора "Почты России" Михаила Волкова эффективного управления компанией в условиях нового времени, а также повышения качества услуг, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее в среду совет директоров "Почты России" принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова
и назначить на его место бывшего главу "Национальной лотереи" Михаила Волкова.
"Мы ждём от нового руководства эффективного управления в условиях нового времени. Первое и самое главное. АО "Почта России" - стратегически важная организация для многих граждан нашей страны, которая выполняет не только логистическую, но и социальную функцию. Поэтому ключевым вопросом должно стать повышение качества оказываемых услуг", - сказал Чернышенко, слова которого передает его аппарат.
Правительство также ожидает принятие стратегии, направленной на эффективное управление имеющимися ресурсами. "Все это должно быть отражено в ключевых показателях эффективности. И третья оперативная задача. По поручению Президента в этом году должна быть продолжена работа по модернизации объектов почтовой связи в регионах страны", - добавил Чернышенко.
Волков пришел в "Почту России" в 2017 году на пост заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, а в 2021-2022 годах возглавлял "Спортивные лотереи", распространяющие "Национальную лотерею", организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений. Начинал карьеру он в банках, в том числе успел поработать в Альфа-банке
и ВТБ
.
Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова
. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева
связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".