https://ria.ru/20230111/voennye-1844106077.html

ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 11.01.2023

ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 25 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки, Никольского и Новоселки в ДНР,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:10

2023-01-11T13:10

2023-01-11T13:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 25 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки, Никольского и Новоселки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф