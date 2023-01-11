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ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/voennye-1844106077.html
ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении
ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 11.01.2023
ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 25 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки, Никольского и Новоселки в ДНР,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:10
2023-01-11T13:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 25 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки, Никольского и Новоселки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
13:10 11.01.2023
 
ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 25 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки, Никольского и Новоселки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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