https://ria.ru/20230111/voennye-1844106077.html
ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении
ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 11.01.2023
ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 25 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки, Никольского и Новоселки в ДНР,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:10
2023-01-11T13:10
2023-01-11T13:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 25 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки, Никольского и Новоселки в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении