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Чехия продлит визы украинским беженцам еще на год - РИА Новости, 11.01.2023
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Чехия продлит визы украинским беженцам еще на год
Чехия продлит визы украинским беженцам еще на год - РИА Новости, 11.01.2023
Чехия продлит визы украинским беженцам еще на год
Визы для пребывания в Чехии беженцам с Украины решили продлить еще на один год - до конца марта 2024 года, решение вслед за депутатами нижней палаты парламента... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:37
2023-01-11T21:37
в мире
чехия
украина
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ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. Визы для пребывания в Чехии беженцам с Украины решили продлить еще на один год - до конца марта 2024 года, решение вслед за депутатами нижней палаты парламента в среду приняли члены верхней палаты - сената, теперь нужна только подпись президента, сообщило Чешское радио. По данным МВД, после 24 февраля 2022 года в Чехию прибыло около 485 тысяч беженцев, позднее часть из них вернулась на родину, а некоторые отправились в другие страны. Как заявил в конце декабря 2022 года глава МВД Вит Ракушан, на территории Чехии тогда находилось около 300 тысяч беженцев, более точно их число определить трудно в связи с открытыми границами. По данным минтруда, около 130 тысяч украинских беженцев уже нашли себе в республике работу. В чешских школах учится около 35 тысяч украинских детей.
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в мире, чехия, украина
В мире, Чехия, Украина
21:37 11.01.2023
 
Чехия продлит визы украинским беженцам еще на год

Чешское радио: беженцам с Украины продлят визы для пребывания в Чехии до марта 2024 года

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в медиабанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. Визы для пребывания в Чехии беженцам с Украины решили продлить еще на один год - до конца марта 2024 года, решение вслед за депутатами нижней палаты парламента в среду приняли члены верхней палаты - сената, теперь нужна только подпись президента, сообщило Чешское радио.
"За продление действия виз для украинских беженцев на один год, до конца марта 2024 года, проголосовали 57 из 62 присутствовавших на заседании сенаторов. Данные визы дают беженцам право на социальное и медицинское страхование, учебу в местных вузах и работу на фирмах и предприятиях Чехии", - говорится в сообщении.
По данным МВД, после 24 февраля 2022 года в Чехию прибыло около 485 тысяч беженцев, позднее часть из них вернулась на родину, а некоторые отправились в другие страны. Как заявил в конце декабря 2022 года глава МВД Вит Ракушан, на территории Чехии тогда находилось около 300 тысяч беженцев, более точно их число определить трудно в связи с открытыми границами. По данным минтруда, около 130 тысяч украинских беженцев уже нашли себе в республике работу. В чешских школах учится около 35 тысяч украинских детей.
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