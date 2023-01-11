https://ria.ru/20230111/vizy-1844256162.html

Чехия продлит визы украинским беженцам еще на год

Чехия продлит визы украинским беженцам еще на год - РИА Новости, 11.01.2023

Чехия продлит визы украинским беженцам еще на год

Визы для пребывания в Чехии беженцам с Украины решили продлить еще на один год - до конца марта 2024 года, решение вслед за депутатами нижней палаты парламента... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T21:37

2023-01-11T21:37

2023-01-11T21:37

в мире

чехия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_5f6eed516e687fad8e5eb6e7f3564d61.jpg

ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. Визы для пребывания в Чехии беженцам с Украины решили продлить еще на один год - до конца марта 2024 года, решение вслед за депутатами нижней палаты парламента в среду приняли члены верхней палаты - сената, теперь нужна только подпись президента, сообщило Чешское радио. По данным МВД, после 24 февраля 2022 года в Чехию прибыло около 485 тысяч беженцев, позднее часть из них вернулась на родину, а некоторые отправились в другие страны. Как заявил в конце декабря 2022 года глава МВД Вит Ракушан, на территории Чехии тогда находилось около 300 тысяч беженцев, более точно их число определить трудно в связи с открытыми границами. По данным минтруда, около 130 тысяч украинских беженцев уже нашли себе в республике работу. В чешских школах учится около 35 тысяч украинских детей.

https://ria.ru/20230110/pelmeni-1843796915.html

чехия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, украина