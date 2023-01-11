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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 11.01.2023
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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 11.01.2023
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:57
2023-01-11T14:57
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. "По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 12 января местами в Свердловской области ожидается сильный ветер 25-28 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели напоминают, что при сильном ветре стоит держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром, также угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий, добавили в ведомстве.
свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Россия
14:57 11.01.2023
 
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей КуденкоЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Екатеринбург. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.
"По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 12 января местами в Свердловской области ожидается сильный ветер 25-28 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре стоит держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром, также угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий, добавили в ведомстве.
Ой, мороз, мороз: аномальные холода в России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

Девушка в городе Тара Омской области
1 из 14

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

Туристы на узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье, замерзшем из-за сильных морозов, в Краснодарском крае
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

Туман над рекой Ангара в Иркутске
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске
4 из 14

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

Мужчина кормит птиц на берегу реки Исеть в Историческом сквере Екатеринбурга
5 из 14

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул Шариф в Казанском кремле
6 из 14

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

Отражение церкви в окне жилого дома в городе Тара Омской области
7 из 14

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

Лошади в деревне Бобровка Омской области
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае
9 из 14

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

Юноша кутается в шарф на улице в Казани
10 из 14

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

Трубы Уралмашзавода в Екатеринбурге
11 из 14

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

Термометр на здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

Зяблики на рябине в городе Тара Омской области
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
1 из 14

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 14

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 14

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
9 из 14

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 14

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 14

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаРоссия
 
 
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