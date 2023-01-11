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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 11.01.2023

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:57

2023-01-11T14:57

2023-01-11T14:57

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду ожидается вечером в среду в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. "По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 12 января местами в Свердловской области ожидается сильный ветер 25-28 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели напоминают, что при сильном ветре стоит держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром, также угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий, добавили в ведомстве.

свердловская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия