https://ria.ru/20230111/ves-1844016329.html

Диетолог дала совет, как сбросить вес после новогодних праздников

Диетолог дала совет, как сбросить вес после новогодних праздников - РИА Новости, 11.01.2023

Диетолог дала совет, как сбросить вес после новогодних праздников

Во время новогодних праздников многие россияне набирают лишние килограммы. Как избавиться от этого "багажа", сбрасывая по 500 граммов в неделю, рассказала в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T02:10

2023-01-11T02:10

2023-01-11T02:10

общество

елена соломатина

новый год

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Во время новогодних праздников многие россияне набирают лишние килограммы. Как избавиться от этого "багажа", сбрасывая по 500 граммов в неделю, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.Готовясь к встрече Нового года, многие люди стараются похудеть, чтобы хорошо выглядеть, отметила она. Но в первые дни января на смену самоограничению нередко приходит переедание, констатировала диетолог.По ее словам, не стоит резко сбрасывать вес после праздников, лучше делать это постепенно. В первую очередь следует сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250-500 килокалорий в сутки, рекомендует диетолог."Разумно избавляться от новогоднего багажа потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день", – уточнила Соломатина.В качестве другого условия, необходимого для плавной нормализации веса, она назвала физическую активность."Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю", – объяснила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230107/soleniya-1843333068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, елена соломатина, новый год, здоровье - общество