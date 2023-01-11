https://ria.ru/20230111/ves-1844016329.html
Диетолог дала совет, как сбросить вес после новогодних праздников
Диетолог дала совет, как сбросить вес после новогодних праздников - РИА Новости, 11.01.2023
Диетолог дала совет, как сбросить вес после новогодних праздников
Во время новогодних праздников многие россияне набирают лишние килограммы. Как избавиться от этого "багажа", сбрасывая по 500 граммов в неделю, рассказала в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T02:10
2023-01-11T02:10
2023-01-11T02:10
общество
елена соломатина
новый год
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Во время новогодних праздников многие россияне набирают лишние килограммы. Как избавиться от этого "багажа", сбрасывая по 500 граммов в неделю, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.Готовясь к встрече Нового года, многие люди стараются похудеть, чтобы хорошо выглядеть, отметила она. Но в первые дни января на смену самоограничению нередко приходит переедание, констатировала диетолог.По ее словам, не стоит резко сбрасывать вес после праздников, лучше делать это постепенно. В первую очередь следует сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250-500 килокалорий в сутки, рекомендует диетолог."Разумно избавляться от новогоднего багажа потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день", – уточнила Соломатина.В качестве другого условия, необходимого для плавной нормализации веса, она назвала физическую активность."Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю", – объяснила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230107/soleniya-1843333068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, елена соломатина, новый год, здоровье - общество
Общество, Елена Соломатина, Новый год, Здоровье - Общество
Диетолог дала совет, как сбросить вес после новогодних праздников
Диетолог Соломатина посоветовала постепенно сбрасывать калории после новогодних праздников
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости.
Во время новогодних праздников многие россияне набирают лишние килограммы. Как избавиться от этого "багажа", сбрасывая по 500 граммов в неделю, рассказала
в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.
Готовясь к встрече Нового года, многие люди стараются похудеть, чтобы хорошо выглядеть, отметила она. Но в первые дни января на смену самоограничению нередко приходит переедание, констатировала диетолог.
"Сначала до Нового года мы голодали и сидели на диетах, чтобы влезть в праздничное платье или костюм и "позвездить" чуть-чуть 31 декабря. Потом нам уже не так важен наш внешний вид, поэтому мы объедаемся", – сказала Соломатина.
По ее словам, не стоит резко сбрасывать вес после праздников, лучше делать это постепенно. В первую очередь следует сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250-500 килокалорий в сутки, рекомендует диетолог.
"Разумно избавляться от новогоднего багажа потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день", – уточнила Соломатина.
В качестве другого условия, необходимого для плавной нормализации веса, она назвала физическую активность.
"Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю", – объяснила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.