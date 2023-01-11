https://ria.ru/20230111/vertolet-1844019931.html

Источник: в СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305"

Источник: в СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305" - РИА Новости, 11.01.2023

Источник: в СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305"

Российская армейская авиация начала применять в рамках спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами "Изделие 305", сообщил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T03:37

2023-01-11T03:37

2023-01-11T03:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

сирия

воздушно-космические силы россии

ми-28нм

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российская армейская авиация начала применять в рамках спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами "Изделие 305", сообщил РИА Новости информированный источник. В частности, Ка-52М, по словам источника, наносят удары украинской бронетехнике и объектам, а также скоплениям живой силы противника новыми высокоточными ракетами "Изделие 305", которые ранее применялись с Ми-28НМ.Как отметил собеседник, "возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ важнейшим ударным средством переднего края, позволяющим поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие важные объекты". Ранее ВКС получили первую эскадрилью Ка-52М.Модернизированный вертолет Ка-52М разработан по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (с дальностью 4-6 километров), "Вихрь" (8 километров), "Вихрь-М" (10 километров) и "Изделие 305" (более 14 километров).Новая ракета "305", известная и как "Изделие 305", была впервые представлена на выставке "Армия-2021". Она разработана коломенской компанией КБМ и предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.

https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817777518.html

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украина, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, ми-28нм