Рейтинг@Mail.ru
ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/valyuta-1844093607.html
ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила
ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 11.01.2023
ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила
Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:31
2023-01-11T14:51
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16d05d317ce27faf21a25a5ae7c8ebe1.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщил регулятор в своем Telegram-канале.Нововведение вступит в силу 13 января в рамках реализации механизма бюджетного правила Министерством финансов.Банк России уточнил, что операции будут проводить в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).В регуляторе добавили, что планируют покупать и продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Это, по мнению ЦБ, позволит снизить влияние операций на динамику курса валют.При этом подходы Центробанка к проведению денежно-кредитной политики не меняются: регулятор сохраняет возможность проводить операции на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.Минфин сегодня анонсировал, что направит на продажу с 13 января по 6 февраля валюту на 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230104/krizis-1843005255.html
https://ria.ru/20230109/nakopleniya-1843675782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e597f736b0f1d6c3da791c8732499b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
12:31 11.01.2023 (обновлено: 14:51 11.01.2023)
 
ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила

ЦБ с 13 января возобновит операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщил регулятор в своем Telegram-канале.
Нововведение вступит в силу 13 января в рамках реализации механизма бюджетного правила Министерством финансов.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 07:13
Эксперты заявили, что в России не будет банковского кризиса
Банк России уточнил, что операции будут проводить в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).
В регуляторе добавили, что планируют покупать и продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Это, по мнению ЦБ, позволит снизить влияние операций на динамику курса валют.
При этом подходы Центробанка к проведению денежно-кредитной политики не меняются: регулятор сохраняет возможность проводить операции на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.
Минфин сегодня анонсировал, что направит на продажу с 13 января по 6 февраля валюту на 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 15:03
СМИ: ЦБ и правительство разрабатывают новый способ долгосрочных накоплений
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала