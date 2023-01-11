https://ria.ru/20230111/valyuta-1844093607.html
ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила
ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 11.01.2023
ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила
Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:31
2023-01-11T12:31
2023-01-11T14:51
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16d05d317ce27faf21a25a5ae7c8ebe1.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщил регулятор в своем Telegram-канале.Нововведение вступит в силу 13 января в рамках реализации механизма бюджетного правила Министерством финансов.Банк России уточнил, что операции будут проводить в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).В регуляторе добавили, что планируют покупать и продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Это, по мнению ЦБ, позволит снизить влияние операций на динамику курса валют.При этом подходы Центробанка к проведению денежно-кредитной политики не меняются: регулятор сохраняет возможность проводить операции на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.Минфин сегодня анонсировал, что направит на продажу с 13 января по 6 февраля валюту на 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230104/krizis-1843005255.html
https://ria.ru/20230109/nakopleniya-1843675782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e597f736b0f1d6c3da791c8732499b72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
12:31 11.01.2023 (обновлено: 14:51 11.01.2023)
ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила
ЦБ с 13 января возобновит операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке