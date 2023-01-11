https://ria.ru/20230111/valyuta-1844093607.html

ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила

ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 11.01.2023

ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила

Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:31

2023-01-11T12:31

2023-01-11T14:51

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщил регулятор в своем Telegram-канале.Нововведение вступит в силу 13 января в рамках реализации механизма бюджетного правила Министерством финансов.Банк России уточнил, что операции будут проводить в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).В регуляторе добавили, что планируют покупать и продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Это, по мнению ЦБ, позволит снизить влияние операций на динамику курса валют.При этом подходы Центробанка к проведению денежно-кредитной политики не меняются: регулятор сохраняет возможность проводить операции на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.Минфин сегодня анонсировал, что направит на продажу с 13 января по 6 февраля валюту на 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230104/krizis-1843005255.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа