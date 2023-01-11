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Звезда сериала "Ликвидация" умер на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
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Культура
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Звезда сериала "Ликвидация" умер на Украине
Звезда сериала "Ликвидация" умер на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
Звезда сериала "Ликвидация" умер на Украине
Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Михаил Дроботов, известный в России по роли в сериале "Ликвидация", умер на 65-м году жизни, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T01:30
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украина
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Михаил Дроботов, известный в России по роли в сериале "Ликвидация", умер на 65-м году жизни, сообщили в соцсетях коллеги артиста."Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить", - написала актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.Причина смерти не указывается.Актер умер 6 января, однако информация начала распространяться только сейчас. По данным издания vgorode.ua, Дроботов скончался в Одессе.Михаил Дроботов служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, был режиссером одесского Театра на Чайной. Актер неоднократно участвовал в российско-украинских кинопроектах. Помимо "Ликвидации", снимался в сериалах "Сонька Золотая Ручка", "Шулер", "Следствие любви" и других.
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украина, россия, одесса
Культура, Украина, Россия, Одесса
01:30 11.01.2023
 
Звезда сериала "Ликвидация" умер на Украине

В Одессе на 65-м году жизни умер актер из сериала "Ликвидация" Михаил Дроботов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСвечи и цветы
Свечи и цветы - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Свечи и цветы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Михаил Дроботов, известный в России по роли в сериале "Ликвидация", умер на 65-м году жизни, сообщили в соцсетях коллеги артиста.
"Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить", - написала актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.
Причина смерти не указывается.
Актер умер 6 января, однако информация начала распространяться только сейчас. По данным издания vgorode.ua, Дроботов скончался в Одессе.
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Михаил Дроботов служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, был режиссером одесского Театра на Чайной. Актер неоднократно участвовал в российско-украинских кинопроектах. Помимо "Ликвидации", снимался в сериалах "Сонька Золотая Ручка", "Шулер", "Следствие любви" и других.
 
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