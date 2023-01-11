https://ria.ru/20230111/uran-1844031685.html
Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу
Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу - РИА Новости, 11.01.2023
Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу
Британская полиция сообщила о расследовании после обнаружения урана в британском аэропорту в конце прошлого года, посылка прибыла из Омана, пишет издание... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:32
2023-01-11T08:32
2023-01-11T12:45
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британская полиция сообщила о расследовании после обнаружения урана в британском аэропорту в конце прошлого года, посылка прибыла из Омана, пишет издание Evening Standard."С сотрудниками контртеррористического подразделения связались коллеги из погранслужбы в Хитроу после того, как во время обычного досмотра в посылке, поступившей в Великобританию 29 декабря 2022 года, было обнаружено очень небольшое количество зараженного материала (урана)", — цитирует газета слова полицейских.По данным издания, пока никаких арестов в связи с инцидентом не проводилось. Количество урана было минимальным, и оно, по оценкам экспертов, не представляло угрозы для людей. При этом, по данным британской газеты Sun, посылка был изначально отправлена из Пакистана и прибыла в аэропорт рейсом из Омана.
https://ria.ru/20180802/1525832932.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оман, великобритания, пакистан, скотленд-ярд
В мире, Оман, Великобритания, Пакистан, Скотленд-Ярд
08:32 11.01.2023 (обновлено: 12:45 11.01.2023)
Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу
Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу в конце 2022 года
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Британская полиция сообщила о расследовании после обнаружения урана в британском аэропорту в конце прошлого года, посылка прибыла из Омана, пишет издание Evening Standard
.
"С сотрудниками контртеррористического подразделения связались коллеги из погранслужбы в Хитроу после того, как во время обычного досмотра в посылке, поступившей в Великобританию 29 декабря 2022 года, было обнаружено очень небольшое количество зараженного материала (урана)", — цитирует газета слова полицейских.
По данным издания, пока никаких арестов в связи с инцидентом не проводилось.
Количество урана было минимальным, и оно, по оценкам экспертов, не представляло угрозы для людей.
При этом, по данным британской газеты Sun, посылка был изначально отправлена из Пакистана и прибыла в аэропорт рейсом из Омана.