https://ria.ru/20230111/uran-1844031685.html

Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу

Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу - РИА Новости, 11.01.2023

Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу

Британская полиция сообщила о расследовании после обнаружения урана в британском аэропорту в конце прошлого года, посылка прибыла из Омана, пишет издание... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:32

2023-01-11T08:32

2023-01-11T12:45

в мире

оман

великобритания

пакистан

скотленд-ярд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/61/1558476199_535:0:3806:1840_1920x0_80_0_0_1f8251e6a9076bac9421b4dbb1a203e6.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британская полиция сообщила о расследовании после обнаружения урана в британском аэропорту в конце прошлого года, посылка прибыла из Омана, пишет издание Evening Standard."С сотрудниками контртеррористического подразделения связались коллеги из погранслужбы в Хитроу после того, как во время обычного досмотра в посылке, поступившей в Великобританию 29 декабря 2022 года, было обнаружено очень небольшое количество зараженного материала (урана)", — цитирует газета слова полицейских.По данным издания, пока никаких арестов в связи с инцидентом не проводилось. Количество урана было минимальным, и оно, по оценкам экспертов, не представляло угрозы для людей. При этом, по данным британской газеты Sun, посылка был изначально отправлена из Пакистана и прибыла в аэропорт рейсом из Омана.

https://ria.ru/20180802/1525832932.html

оман

великобритания

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оман, великобритания, пакистан, скотленд-ярд