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Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу - РИА Новости, 11.01.2023
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Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу
Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу - РИА Новости, 11.01.2023
Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу
Британская полиция сообщила о расследовании после обнаружения урана в британском аэропорту в конце прошлого года, посылка прибыла из Омана, пишет издание... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:32
2023-01-11T12:45
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британская полиция сообщила о расследовании после обнаружения урана в британском аэропорту в конце прошлого года, посылка прибыла из Омана, пишет издание Evening Standard."С сотрудниками контртеррористического подразделения связались коллеги из погранслужбы в Хитроу после того, как во время обычного досмотра в посылке, поступившей в Великобританию 29 декабря 2022 года, было обнаружено очень небольшое количество зараженного материала (урана)", — цитирует газета слова полицейских.По данным издания, пока никаких арестов в связи с инцидентом не проводилось. Количество урана было минимальным, и оно, по оценкам экспертов, не представляло угрозы для людей. При этом, по данным британской газеты Sun, посылка был изначально отправлена из Пакистана и прибыла в аэропорт рейсом из Омана.
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в мире, оман, великобритания, пакистан, скотленд-ярд
В мире, Оман, Великобритания, Пакистан, Скотленд-Ярд
08:32 11.01.2023 (обновлено: 12:45 11.01.2023)
 
Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу

Британская полиция расследует обнаружение урана в аэропорту Хитроу в конце 2022 года

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британская полиция сообщила о расследовании после обнаружения урана в британском аэропорту в конце прошлого года, посылка прибыла из Омана, пишет издание Evening Standard.
"С сотрудниками контртеррористического подразделения связались коллеги из погранслужбы в Хитроу после того, как во время обычного досмотра в посылке, поступившей в Великобританию 29 декабря 2022 года, было обнаружено очень небольшое количество зараженного материала (урана)", — цитирует газета слова полицейских.
По данным издания, пока никаких арестов в связи с инцидентом не проводилось.
Количество урана было минимальным, и оно, по оценкам экспертов, не представляло угрозы для людей.
При этом, по данным британской газеты Sun, посылка был изначально отправлена из Пакистана и прибыла в аэропорт рейсом из Омана.
Полицейские в аэропорту Хитроу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2018
2 августа 2018, 16:16
В аэропорту Лондона изъяли детали, использующиеся в создании боеголовок
 
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