https://ria.ru/20230111/upts-1844124998.html

На Украине прислужника одного из монастырей УПЦ обвинили в поддержке СВО

На Украине прислужника одного из монастырей УПЦ обвинили в поддержке СВО - РИА Новости, 11.01.2023

На Украине прислужника одного из монастырей УПЦ обвинили в поддержке СВО

На Украине прислужника одного из монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обвиняют в поддержке российской специальной военной операции,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:09

2023-01-11T14:09

2023-01-11T14:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

донбасс

украинская православная церковь

московский патриархат

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На Украине прислужника одного из монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обвиняют в поддержке российской специальной военной операции, сообщили в среду в офисе украинского генерального прокуратора. "Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении прислужнику одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также глорификации ее участников (часть 1 статьи 436-2 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным генпрокуратуры, подозреваемый в одном из мессенджеров вступил в "пророссийские сообщества". В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230111/patriot-1844046737.html

https://ria.ru/20230111/tanki-1844086173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, донбасс, украинская православная церковь, московский патриархат, владимир путин, в мире