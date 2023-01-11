https://ria.ru/20230111/ukraina-1844246200.html
СМИ: богатые украинцы "бурно отметили" в Куршевеле разгром ВСУ в Соледаре
СМИ: богатые украинцы "бурно отметили" в Куршевеле разгром ВСУ в Соледаре - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: богатые украинцы "бурно отметили" в Куршевеле разгром ВСУ в Соледаре
Киевский журналист Михаил Ткач раскритиковал группу состоятельных украинцев, которые веселились на престижном французском курорте в день разгрома ВСУ в Соледаре РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:04
2023-01-11T20:04
2023-01-11T21:26
политика
вооруженные силы украины
соледар
украина
франция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843852086_0:176:2989:1857_1920x0_80_0_0_3ff6f181112886f78a76536e3c2b34aa.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киевский журналист Михаил Ткач раскритиковал группу состоятельных украинцев, которые веселились на престижном французском курорте в день разгрома ВСУ в Соледаре российскими войсками. Его цитирует агентство УНИАН."О наших клоунах в Куршевеле. Сегодня в лентах новостей и в сообщениях повсюду Соледар. <…> Но дальше (блогер Ксения. — Прим. ред.) Собчак начинает разгонять молодых людей в Куршевеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под (нецензурную песню. — Прим. ред.) и вынос шампанского Crystal. Эти люди, <…> которых летом мы зафиксировали во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев — Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский", — написал Ткач в одной из социальных сетей.Он уточнил, что Ошеровского объявили в розыск, а в постановлении суда указано, что его необходимо задержать для привода в суд. По мнению журналиста, отдохнувшие во Франции украинцы олицетворяют коррумпированную систему, процветающую в стране.Ранее похожий скандал произошел с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской, опубликовавшей в социальных сетях фотографии с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников.Сегодня в российском Министерстве обороны сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а штурмовые отряды ведут бои за город.Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли Соледар под контроль. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230111/raketa-1844162515.html
https://ria.ru/20230111/soledar-1844134279.html
https://ria.ru/20230110/vsu-1843983143.html
соледар
украина
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843852086_523:389:2481:1857_1920x0_80_0_0_628a85c060003a77b11fd0c3072769ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вооруженные силы украины, соледар, украина, франция, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, Соледар, Украина, Франция, Россия
20:04 11.01.2023 (обновлено: 21:26 11.01.2023)
СМИ: богатые украинцы "бурно отметили" в Куршевеле разгром ВСУ в Соледаре
Журналист Ткач раскритиковал веселившихся на фоне поражения ВСУ в Соледаре украинцев
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Киевский журналист Михаил Ткач раскритиковал группу состоятельных украинцев, которые веселились на престижном французском курорте в день разгрома ВСУ в Соледаре российскими войсками. Его цитирует
агентство УНИАН.
"О наших клоунах в Куршевеле. Сегодня в лентах новостей и в сообщениях повсюду Соледар. <…> Но дальше (блогер Ксения. — Прим. ред.) Собчак начинает разгонять молодых людей в Куршевеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под (нецензурную песню. — Прим. ред.) и вынос шампанского Crystal. Эти люди, <…> которых летом мы зафиксировали во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев — Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский", — написал Ткач в одной из социальных сетей.
Он уточнил, что Ошеровского объявили в розыск, а в постановлении суда указано, что его необходимо задержать для привода в суд. По мнению журналиста, отдохнувшие во Франции украинцы олицетворяют коррумпированную систему, процветающую в стране.
"Уберите коррупцию, и эти люди умрут с голоду в однушках на Борщаговке, а пока они позорят Украину в Монако, в Дубае и в Куршевеле. Это означает, что коррупцию вы не убрали, и они продолжают зарабатывать. Это означает, что продолжают зарабатывать те, кто их крышует. И так дальше. И самое болезненное то, что все это происходит именно в это трагическое время", — поделился мнением Ткач.
Ранее похожий скандал произошел с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской, опубликовавшей в социальных сетях фотографии с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников.
Сегодня в российском Министерстве обороны сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а штурмовые отряды ведут бои за город.
Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли Соледар под контроль. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин
, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева
, он находится в центре линии обороны Артемовск
— Северск
. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском
и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>