https://ria.ru/20230111/ukraina-1844246200.html

СМИ: богатые украинцы "бурно отметили" в Куршевеле разгром ВСУ в Соледаре

СМИ: богатые украинцы "бурно отметили" в Куршевеле разгром ВСУ в Соледаре - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ: богатые украинцы "бурно отметили" в Куршевеле разгром ВСУ в Соледаре

Киевский журналист Михаил Ткач раскритиковал группу состоятельных украинцев, которые веселились на престижном французском курорте в день разгрома ВСУ в Соледаре РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:04

2023-01-11T20:04

2023-01-11T21:26

политика

вооруженные силы украины

соледар

украина

франция

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киевский журналист Михаил Ткач раскритиковал группу состоятельных украинцев, которые веселились на престижном французском курорте в день разгрома ВСУ в Соледаре российскими войсками. Его цитирует агентство УНИАН."О наших клоунах в Куршевеле. Сегодня в лентах новостей и в сообщениях повсюду Соледар. <…> Но дальше (блогер Ксения. — Прим. ред.) Собчак начинает разгонять молодых людей в Куршевеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под (нецензурную песню. — Прим. ред.) и вынос шампанского Crystal. Эти люди, <…> которых летом мы зафиксировали во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев — Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский", — написал Ткач в одной из социальных сетей.Он уточнил, что Ошеровского объявили в розыск, а в постановлении суда указано, что его необходимо задержать для привода в суд. По мнению журналиста, отдохнувшие во Франции украинцы олицетворяют коррумпированную систему, процветающую в стране.Ранее похожий скандал произошел с пресс-офицером ВСУ Иванной Плантовской, опубликовавшей в социальных сетях фотографии с отдыха в Париже и кадры из ночного клуба, которые вызвали негативную реакцию ее соотечественников.Сегодня в российском Министерстве обороны сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а штурмовые отряды ведут бои за город.Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли Соледар под контроль. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230111/raketa-1844162515.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1844134279.html

https://ria.ru/20230110/vsu-1843983143.html

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политика, вооруженные силы украины, соледар, украина, франция, россия