Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины
Зеленский подписал с Дудой и Науседой декларацию о продолжении поддержки Украины
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали в среду во Львове совместную декларацию, которая предусматривает продолжение военной, технической гуманитарной поддержки Украины со стороны Вильнюса и Варшавы, сообщили в среду в офисе Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника, который состоялся во Львове", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, документ определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника.
"В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине. В совместной декларации выражена поддержка созыва глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, который представил президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении. В офисе Зеленского добавили, что подписанием декларации фиксируется поддержка Литвы и Польши перспективы получения Украиной членства в ЕС и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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