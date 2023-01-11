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Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844227375.html
Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины
Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины - РИА Новости, 11.01.2023
Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины
Владимир Зеленский, президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали в среду во Львове совместную декларацию, которая предусматривает... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:47
2023-01-11T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
гитанас науседа
анджей дуда
украина
польша
литва
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали в среду во Львове совместную декларацию, которая предусматривает продолжение военной, технической гуманитарной поддержки Украины со стороны Вильнюса и Варшавы, сообщили в среду в офисе Зеленского. "Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника, который состоялся во Львове", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, документ определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника. "В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине. В совместной декларации выражена поддержка созыва глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, который представил президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении. В офисе Зеленского добавили, что подписанием декларации фиксируется поддержка Литвы и Польши перспективы получения Украиной членства в ЕС и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, владимир зеленский, гитанас науседа, анджей дуда, украина, польша, литва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Анджей Дуда, Украина, Польша, Литва, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:47 11.01.2023
 
Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины

Зеленский подписал с Дудой и Науседой декларацию о продолжении поддержки Украины

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали в среду во Львове совместную декларацию, которая предусматривает продолжение военной, технической гуманитарной поддержки Украины со стороны Вильнюса и Варшавы, сообщили в среду в офисе Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника, который состоялся во Львове", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, документ определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника.
"В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине. В совместной декларации выражена поддержка созыва глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, который представил президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении. В офисе Зеленского добавили, что подписанием декларации фиксируется поддержка Литвы и Польши перспективы получения Украиной членства в ЕС и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 08:00
Польская мечта о Западной Украине близка к исполнению
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийГитанас НауседаАнджей ДудаУкраинаПольшаЛитваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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