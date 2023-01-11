https://ria.ru/20230111/ukraina-1844227375.html

Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины

Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины - РИА Новости, 11.01.2023

Зеленский договорился с президентами Польши и Литвы о поддержке Украины

Владимир Зеленский, президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали в среду во Львове совместную декларацию, которая предусматривает... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:47

2023-01-11T18:47

2023-01-11T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

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гитанас науседа

анджей дуда

украина

польша

литва

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали в среду во Львове совместную декларацию, которая предусматривает продолжение военной, технической гуманитарной поддержки Украины со стороны Вильнюса и Варшавы, сообщили в среду в офисе Зеленского. "Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника, который состоялся во Львове", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, документ определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника. "В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине. В совместной декларации выражена поддержка созыва глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, который представил президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении. В офисе Зеленского добавили, что подписанием декларации фиксируется поддержка Литвы и Польши перспективы получения Украиной членства в ЕС и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221201/polsha-1835428731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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