https://ria.ru/20230111/ukraina-1844133996.html
В Японии предрекли Украине сценарий вьетнамской войны
В Японии предрекли Украине сценарий вьетнамской войны - РИА Новости, 11.01.2023
В Японии предрекли Украине сценарий вьетнамской войны
Украинский конфликт — это битва для удовлетворения американских амбиций, ее исход будет похож на войну во Вьетнаме, написал аналитик Хироси Охара в статье для... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:46
2023-01-11T14:46
2023-01-11T22:21
украина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинский конфликт — это битва для удовлетворения американских амбиций, ее исход будет похож на войну во Вьетнаме, написал аналитик Хироси Охара в статье для издания Shukan Gendai."Разница лишь в том, что во время вьетнамской войны США вмешивались в события напрямую, а СССР, Китай и другие государства оказывали закулисную поддержку, чтобы избежать ядерной войны. А теперь наоборот — Россия вмешалась напрямую, поэтому Штаты и Европа оказывают косвенную помощь", — объяснил автор материала. Военные действия в азиатской стране могли бы закончиться раньше, если бы это был просто конфликт двух государств, но они затянулись из-за иностранного вмешательства. Сейчас то же самое происходит на Украине, считает журналист.На самом деле Москва борется не с Киевом, а с Вашингтоном и НАТО, указал аналитик, ссылаясь на военного эксперта Есиаки Яно.Конфликт на Украине спровоцировали американские демократы, и правительство Джо Байдена любой ценой хочет превратить его в борьбу Владимира Зеленского за справедливость. Однако сейчас в палате представителей конгресса большинство представлено республиканцами. Таким образом, ожидается, что в Штатах будут активнее критиковать украинский кризис, отметил Охара.Сделав главу киевского режима героем, демократы попытаются победить, чтобы сохранить свое лицо. Но они, скорее всего, потерпят неудачу, как это случилось в предыдущих конфликтах.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша, нато, киев, в мире, владимир зеленский
Украина, США, НАТО, Киев, В мире, Владимир Зеленский
14:46 11.01.2023 (обновлено: 22:21 11.01.2023)
В Японии предрекли Украине сценарий вьетнамской войны
Shukan Gendai: для США украинский конфликт закончится так же, как и вьетнамская война
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Украинский конфликт — это битва для удовлетворения американских амбиций, ее исход будет похож на войну во Вьетнаме, написал аналитик Хироси Охара в статье для издания Shukan Gendai
.
"Разница лишь в том, что во время вьетнамской войны США вмешивались в события напрямую, а СССР, Китай и другие государства оказывали закулисную поддержку, чтобы избежать ядерной войны. А теперь наоборот — Россия вмешалась напрямую, поэтому Штаты и Европа оказывают косвенную помощь", — объяснил автор материала.
Военные действия в азиатской стране могли бы закончиться раньше, если бы это был просто конфликт двух государств, но они затянулись из-за иностранного вмешательства. Сейчас то же самое происходит на Украине, считает журналист.
На самом деле Москва борется не с Киевом, а с Вашингтоном и НАТО, указал аналитик, ссылаясь на военного эксперта Есиаки Яно.
Конфликт на Украине спровоцировали американские демократы, и правительство Джо Байдена любой ценой хочет превратить его в борьбу Владимира Зеленского за справедливость. Однако сейчас в палате представителей конгресса большинство представлено республиканцами. Таким образом, ожидается, что в Штатах будут активнее критиковать украинский кризис, отметил Охара.
Сделав главу киевского режима героем, демократы попытаются победить, чтобы сохранить свое лицо. Но они, скорее всего, потерпят неудачу, как это случилось в предыдущих конфликтах.
"Действительно, падение Сайгона запомнилось как самое катастрофическое поражение в истории США, и разгром в украинском конфликте также будет весьма плачевным", — резюмировал автор материала.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>