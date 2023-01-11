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Американский конгрессмен включил Украину в список противников США - РИА Новости, 11.01.2023
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Американский конгрессмен включил Украину в список противников США
Американский конгрессмен включил Украину в список противников США - РИА Новости, 11.01.2023
Американский конгрессмен включил Украину в список противников США
Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США вместе с Россией и Китаем, пишет издание Newsweek. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:10
2023-01-11T18:16
в мире
джо байден
украина
сша
москва
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США вместе с Россией и Китаем, пишет издание Newsweek.К такому выводу он пришел из-за подозрений относительно связей семьи президента Джо Байдена с украинскими властями. Политик также предположил, что на работу Белого дома влияют "противники из Пекина, Москвы и Киева"."Плохие решения, которые принимает Байден, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?" — поинтересовался Комер.Парламентарий считает, что поставкам вооружения киевскому режиму со стороны США все еще не хватает прозрачности. По его мнению, Вашингтону следует подумать о своих действиях.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать ВСУ оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/ssha-1844122040.html
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в мире, джо байден, украина, сша, москва, вооруженные силы украины
В мире, Джо Байден, Украина, США, Москва, Вооруженные силы Украины
14:10 11.01.2023 (обновлено: 18:16 11.01.2023)
 
Американский конгрессмен включил Украину в список противников США

Newsweek: конгрессмен Комер посчитал Украину противником США из-за связей с Байденом

© AFP 2023 / Andrew HarnikКонгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер
Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / Andrew Harnik
Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США вместе с Россией и Китаем, пишет издание Newsweek.
К такому выводу он пришел из-за подозрений относительно связей семьи президента Джо Байдена с украинскими властями. Политик также предположил, что на работу Белого дома влияют "противники из Пекина, Москвы и Киева".
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"Плохие решения, которые принимает Байден, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?" — поинтересовался Комер.
Парламентарий считает, что поставкам вооружения киевскому режиму со стороны США все еще не хватает прозрачности. По его мнению, Вашингтону следует подумать о своих действиях.

"У меня много вопросов о том, что происходит в Украине в отношении иностранной помощи", — подытожил политик.

На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать ВСУ оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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