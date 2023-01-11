https://ria.ru/20230111/ukraina-1844125258.html

Американский конгрессмен включил Украину в список противников США

Американский конгрессмен включил Украину в список противников США - РИА Новости, 11.01.2023

Американский конгрессмен включил Украину в список противников США

Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США вместе с Россией и Китаем, пишет издание Newsweek. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:10

2023-01-11T14:10

2023-01-11T18:16

в мире

джо байден

украина

сша

москва

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США вместе с Россией и Китаем, пишет издание Newsweek.К такому выводу он пришел из-за подозрений относительно связей семьи президента Джо Байдена с украинскими властями. Политик также предположил, что на работу Белого дома влияют "противники из Пекина, Москвы и Киева"."Плохие решения, которые принимает Байден, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?" — поинтересовался Комер.Парламентарий считает, что поставкам вооружения киевскому режиму со стороны США все еще не хватает прозрачности. По его мнению, Вашингтону следует подумать о своих действиях.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать ВСУ оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://radiosputnik.ria.ru/20230111/ssha-1844122040.html

https://ria.ru/20230111/tanki-1844086173.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, украина, сша, москва, вооруженные силы украины