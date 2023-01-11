https://ria.ru/20230111/ukraina-1844084898.html

На Западе растет раздражение из-за коррупции на Украине, заявили в Кремле

На Западе растет раздражение из-за коррупции на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.01.2023

На Западе растет раздражение из-за коррупции на Украине, заявили в Кремле

Раздражение западных стран в связи с коррупцией на Украине после денежных вливаний туда растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:09

2023-01-11T12:09

2023-01-11T12:30

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Раздражение западных стран в связи с коррупцией на Украине после денежных вливаний туда растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Констатируем все-таки более-менее трезвые голоса, которые пока робко интересуются эффективностью расходования этих баснословных сумм на Украину. Вы знаете, что Украина тоже страдает от этого недуга, я имею в виду коррупцию. И, конечно, поток таких денег явно оприходуется не только по назначению, и на Западе все больше людей это понимают. Поэтому там эти деньги будут продолжать поступать, но также мы видим, что проблемы есть с этим и растущее раздражение среди западных стран, и грядущие проблемы, связанные с такими денежными потоками. Эти проблемы для западных страны будут неизбежными", - прокомментировал Песков журналистам информацию о том, что объем военной помощи Запада Украине с начала спецоперации почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ.Также Песков сообщил, что страны Запада продолжают "накачивать" Украину, и при этом у самих этих стран уже возникают проблемы в ряде направлений."Пока мы видим, что страны коллективного запада так называемого, то есть страны-члены Альянса во главе с США, они подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги и накачивать Украину вооружениями. Вместе с тем мы наблюдаем определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран, с истощением их запасов вооружений и амуниции, но пока мы видим их декларацию, что, несмотря на все трудности, они продолжат накачивать Украину", - сказал ПесковКроме того, на вопрос, можно ли считать эти данные свидетельством того, что против России идет международная война, Песков ответил, что "при желании можно".

https://ria.ru/20230111/tanki-1844086173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, дмитрий песков, россия, в мире