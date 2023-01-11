https://ria.ru/20230111/ukraina-1844051662.html

Западные чиновники назвали условие, при котором Киев перейдет в наступление

Западные чиновники назвали условие, при котором Киев перейдет в наступление - РИА Новости, 11.01.2023

Западные чиновники назвали условие, при котором Киев перейдет в наступление

Киев не сможет перейти в наступление и отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:42

2023-01-11T10:42

2023-01-11T11:11

специальная военная операция на украине

риши сунак

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

великобритания

нато

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Киев не сможет перейти в наступление и отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных чиновников. "Одним из элементов, которого украинцам не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций. Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано", - заявил один из чиновников. По его мнению, "что-то должно вывести из этого тупика", особенно если украинцы "хотят отвоевать территорию и перейти в наступление". "Основные боевые танки и БТР являются частью этого", - приводит издание слова чиновника. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака сообщила, что власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по этому поводу. Помимо этого, ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230110/tanki-1844000777.html

https://ria.ru/20230109/leopard-1843733561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

риши сунак, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, великобритания, нато, в мире