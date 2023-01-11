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Западные чиновники назвали условие, при котором Киев перейдет в наступление - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844051662.html
Западные чиновники назвали условие, при котором Киев перейдет в наступление
Западные чиновники назвали условие, при котором Киев перейдет в наступление - РИА Новости, 11.01.2023
Западные чиновники назвали условие, при котором Киев перейдет в наступление
Киев не сможет перейти в наступление и отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:42
2023-01-11T11:11
специальная военная операция на украине
риши сунак
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
великобритания
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Киев не сможет перейти в наступление и отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных чиновников. "Одним из элементов, которого украинцам не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций. Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано", - заявил один из чиновников. По его мнению, "что-то должно вывести из этого тупика", особенно если украинцы "хотят отвоевать территорию и перейти в наступление". "Основные боевые танки и БТР являются частью этого", - приводит издание слова чиновника. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака сообщила, что власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по этому поводу. Помимо этого, ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/tanki-1844000777.html
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риши сунак, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, великобритания, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Риши Сунак, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Великобритания, НАТО, В мире
10:42 11.01.2023 (обновлено: 11:11 11.01.2023)
 
Западные чиновники назвали условие, при котором Киев перейдет в наступление

Independent: Запад считает, что Киев не сможет отвоевать территории без танков

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Киев не сможет перейти в наступление и отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных чиновников.
"Одним из элементов, которого украинцам не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций. Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано", - заявил один из чиновников.
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По его мнению, "что-то должно вывести из этого тупика", особенно если украинцы "хотят отвоевать территорию и перейти в наступление".
"Основные боевые танки и БТР являются частью этого", - приводит издание слова чиновника.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра страны Риши Сунака сообщила, что власти Великобритании пока не приняли окончательное решение по этому поводу. Помимо этого, ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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