https://ria.ru/20230111/ukraina-1844037200.html

Арахамия заявил, что Рада лишит мандатов четырех парламентариев

Арахамия заявил, что Рада лишит мандатов четырех парламентариев - РИА Новости, 11.01.2023

Арахамия заявил, что Рада лишит мандатов четырех парламентариев

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в среду украинский парламент лишит депутатских мандатов четырех неназванных... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:18

2023-01-11T09:18

2023-01-11T09:29

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верховная рада украины

давид арахамия

виктор медведчук

владимир зеленский

донецкая народная республика

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в среду украинский парламент лишит депутатских мандатов четырех неназванных парламентариев из запрещенных в стране партий."На ближайшем заседании Верховная рада лишит мандатов еще четырех депутатов из запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом, то есть без шансов на обжалование в судах", - написал Арахамия в своем телеграм-канале.Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Госбюро расследований Украины заявляло, что Кузьмину объявлено о подозрении в госизмене. Деркача СБУ подозревала в работе на российскую разведку. Козака на Украине подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.

https://ria.ru/20230109/mandaty-1843709372.html

https://ria.ru/20230104/mandaty-1843072199.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, верховная рада украины, давид арахамия, виктор медведчук, владимир зеленский, донецкая народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины