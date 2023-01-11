09:18 11.01.2023 (обновлено: 09:29 11.01.2023)
Арахамия заявил, что Рада лишит мандатов четырех парламентариев
Депутат Арахамия: Рада лишит мандатов четырех парламентариев из запрещенных партий
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в среду украинский парламент лишит депутатских мандатов четырех неназванных парламентариев из запрещенных в стране партий.
"На ближайшем заседании Верховная рада лишит мандатов еще четырех депутатов из запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом, то есть без шансов на обжалование в судах", - написал Арахамия в своем телеграм-канале.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Госбюро расследований Украины заявляло, что Кузьмину объявлено о подозрении в госизмене. Деркача СБУ подозревала в работе на российскую разведку. Козака на Украине подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.