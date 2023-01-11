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Арахамия заявил, что Рада лишит мандатов четырех парламентариев - РИА Новости, 11.01.2023
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Арахамия заявил, что Рада лишит мандатов четырех парламентариев
Арахамия заявил, что Рада лишит мандатов четырех парламентариев - РИА Новости, 11.01.2023
Арахамия заявил, что Рада лишит мандатов четырех парламентариев
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в среду украинский парламент лишит депутатских мандатов четырех неназванных... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:18
2023-01-11T09:29
в мире
украина
верховная рада украины
давид арахамия
виктор медведчук
владимир зеленский
донецкая народная республика
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в среду украинский парламент лишит депутатских мандатов четырех неназванных парламентариев из запрещенных в стране партий."На ближайшем заседании Верховная рада лишит мандатов еще четырех депутатов из запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом, то есть без шансов на обжалование в судах", - написал Арахамия в своем телеграм-канале.Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Госбюро расследований Украины заявляло, что Кузьмину объявлено о подозрении в госизмене. Деркача СБУ подозревала в работе на российскую разведку. Козака на Украине подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.
https://ria.ru/20230109/mandaty-1843709372.html
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в мире, украина, верховная рада украины, давид арахамия, виктор медведчук, владимир зеленский, донецкая народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Давид Арахамия, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Оппозиционная платформа - За жизнь, Служба безопасности Украины
09:18 11.01.2023 (обновлено: 09:29 11.01.2023)
 
Арахамия заявил, что Рада лишит мандатов четырех парламентариев

Депутат Арахамия: Рада лишит мандатов четырех парламентариев из запрещенных партий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в среду украинский парламент лишит депутатских мандатов четырех неназванных парламентариев из запрещенных в стране партий.
"На ближайшем заседании Верховная рада лишит мандатов еще четырех депутатов из запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом, то есть без шансов на обжалование в судах", - написал Арахамия в своем телеграм-канале.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 16:40
В Раде сообщили о новой петиции, призывающей лишить оппозиционеров мандатов
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении украинского гражданства депутатов из запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Госбюро расследований Украины заявляло, что Кузьмину объявлено о подозрении в госизмене. Деркача СБУ подозревала в работе на российскую разведку. Козака на Украине подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов. Министр отметил, что депутатов местных советов от политсилы также могут лишить мандатов, разработан соответствующий законопроект, он будет рассмотрен парламентом.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 18:11
В Раде выступили против лишения мандатов "пророссийских" депутатов
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныДавид АрахамияВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаОппозиционная платформа - За жизньСлужба безопасности Украины
 
 
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