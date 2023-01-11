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В США сделали откровение об Украине - РИА Новости, 11.01.2023
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В США сделали откровение об Украине
В США сделали откровение об Украине - РИА Новости, 11.01.2023
В США сделали откровение об Украине
Американские СМИ под давлением правительства США замалчивают правду, и ярким примером этого стал конфликт на Украине, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T02:31
2023-01-11T02:32
в мире
такер карлсон
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кондолиза райс
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Американские СМИ под давлением правительства США замалчивают правду, и ярким примером этого стал конфликт на Украине, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.По его словам, в результате американцы оказываются в опасном неведении в вопросах, которые отражаются на их жизнях."А если вы вдруг сомневаетесь, что это действительно так, спросите своих соседей, кто на самом деле одерживает победу на Украине? Разумеется, они ответят вам, что побеждает Украина. Да! Это то, что они видят в программе (телеканала NBC. – ред.) Today каждое утро последние 11 месяцев", - указал Карлсон.По его словам, весь американский медийный истеблишмент говорит о "побеждающей" Украине, а тех, кто говорит об обратном, обвиняют в "работе на Россию"."Отчасти, потому что хотят, чтобы вы думали, будто мы находимся в составе побеждающей команды. И большинство американцев верят им, потому что откуда им знать, что это неправда? У них же нет собственных источников на Украине. А теперь попытайтесь представить себе тот шок, который, должно быть, испытали читатели Washington Post в минувшие выходные, когда прочитали авторскую колонку, написанную (экс-главой Пентагона. – ред.) Робертом Гейтсом и (бывшим госсекретарем. – ред.) Кондолизой Райс", - отметил телеведущий.Гейтс и Райс в колонке предупредили, что Украина "проигрывает, сильно проигрывает", и она проиграет, если только США не продолжат оказывать поддержку украинским вооруженным силам и экономике бесконечно долго и не "сразятся с Россией напрямую". Карлсон назвал данное мнение "полной противоположностью" тому, что медийный истеблишмент "внушал всем" до прошлой недели."Да, действительно противоположность. Разве нам не следовало знать все эти факты перед тем, как (лидер республиканского меньшинства в сенате США – ред.) Митч Макконнелл одобрил очередной многомиллиардный пакет помощи для Зеленского и его супруги? Да, нам следовало это знать! Только у нас не было никакой возможности узнать, потому что СМИ не рассказывали нам об этом", - резюмировал Карлсон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230107/regiony-1843430671.html
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в мире, такер карлсон, роберт гейтс, кондолиза райс, украина, сша, россия, министерство обороны сша
В мире, Такер Карлсон, Роберт Гейтс, Кондолиза Райс, Украина, США, Россия, Министерство обороны США
02:31 11.01.2023 (обновлено: 02:32 11.01.2023)
 
В США сделали откровение об Украине

Ведущий Fox News Карлсон заявил о замалчивании правды о положении Украины

© AP Photo / Carolyn KasterВладимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Американские СМИ под давлением правительства США замалчивают правду, и ярким примером этого стал конфликт на Украине, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.
По его словам, в результате американцы оказываются в опасном неведении в вопросах, которые отражаются на их жизнях.
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"А если вы вдруг сомневаетесь, что это действительно так, спросите своих соседей, кто на самом деле одерживает победу на Украине? Разумеется, они ответят вам, что побеждает Украина. Да! Это то, что они видят в программе (телеканала NBC. – ред.) Today каждое утро последние 11 месяцев", - указал Карлсон.
По его словам, весь американский медийный истеблишмент говорит о "побеждающей" Украине, а тех, кто говорит об обратном, обвиняют в "работе на Россию".
"Отчасти, потому что хотят, чтобы вы думали, будто мы находимся в составе побеждающей команды. И большинство американцев верят им, потому что откуда им знать, что это неправда? У них же нет собственных источников на Украине. А теперь попытайтесь представить себе тот шок, который, должно быть, испытали читатели Washington Post в минувшие выходные, когда прочитали авторскую колонку, написанную (экс-главой Пентагона. – ред.) Робертом Гейтсом и (бывшим госсекретарем. – ред.) Кондолизой Райс", - отметил телеведущий.
Гейтс и Райс в колонке предупредили, что Украина "проигрывает, сильно проигрывает", и она проиграет, если только США не продолжат оказывать поддержку украинским вооруженным силам и экономике бесконечно долго и не "сразятся с Россией напрямую". Карлсон назвал данное мнение "полной противоположностью" тому, что медийный истеблишмент "внушал всем" до прошлой недели.
"Да, действительно противоположность. Разве нам не следовало знать все эти факты перед тем, как (лидер республиканского меньшинства в сенате США – ред.) Митч Макконнелл одобрил очередной многомиллиардный пакет помощи для Зеленского и его супруги? Да, нам следовало это знать! Только у нас не было никакой возможности узнать, потому что СМИ не рассказывали нам об этом", - резюмировал Карлсон.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреТакер КарлсонРоберт ГейтсКондолиза РайсУкраинаСШАРоссияМинистерство обороны США
 
 
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