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Добыча угля в России выросла на 0,3 процента - РИА Новости, 11.01.2023
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Добыча угля в России выросла на 0,3 процента
Добыча угля в России выросла на 0,3 процента - РИА Новости, 11.01.2023
Добыча угля в России выросла на 0,3 процента
Добыча угля в РФ по итогам 2022 года выросла на 0,3%, экспорт упал на 7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:32
2023-01-11T15:54
экономика
россия
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Добыча угля в РФ по итогам 2022 года выросла на 0,3%, экспорт упал на 7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Новак пояснил, что поставки на внутренний рынок выросли на фоне низкой водности рек и снижении вследствие этого выработки электроэнергии ГЭС, что привело к более высокой загруженности угольных ТЭС.Добыча угля в 2021 году, по оценкам Минэнерго РФ, выросла на 9% к 2020 году и составила 439 миллионов тонн. Экспорт угля из РФ в 2021 году составил 223,4 миллиона тонн.Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того, с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.
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экономика, россия, цены на нефть, александр новак, владимир путин, европа, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Александр Новак, Владимир Путин, Европа, Евросоюз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
15:32 11.01.2023 (обновлено: 15:54 11.01.2023)
 
Добыча угля в России выросла на 0,3 процента

Новак отметил, что добыча угля в России по итогам 2022 года выросла на 0,3 процента

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСклад угля
Склад угля - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Склад угля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Добыча угля в РФ по итогам 2022 года выросла на 0,3%, экспорт упал на 7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Что касается 2022 года. По итогам этого года у нас объем добычи угля вырос на 0,3%, несмотря на то, что у нас с 10 августа было введено эмбарго на поставки угля в Европу. Тем не менее, общий показатель добычи вырос, немножко, практически на уровне прошлого года. В первую очередь за счет поставок на внутренний рынок - примерно на 8% приросли. Экспорт упал на 7%", - сказал Новак.
Новак пояснил, что поставки на внутренний рынок выросли на фоне низкой водности рек и снижении вследствие этого выработки электроэнергии ГЭС, что привело к более высокой загруженности угольных ТЭС.
Добыча угля в 2021 году, по оценкам Минэнерго РФ, выросла на 9% к 2020 году и составила 439 миллионов тонн. Экспорт угля из РФ в 2021 году составил 223,4 миллиона тонн.
Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того, с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.
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ЭкономикаРоссияЦены на нефтьАлександр НовакВладимир ПутинЕвропаЕвросоюзМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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