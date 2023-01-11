https://ria.ru/20230111/ugol-1844155628.html

Добыча угля в России выросла на 0,3 процента

Добыча угля в России выросла на 0,3 процента - РИА Новости, 11.01.2023

Добыча угля в России выросла на 0,3 процента

Добыча угля в РФ по итогам 2022 года выросла на 0,3%, экспорт упал на 7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:32

2023-01-11T15:32

2023-01-11T15:54

экономика

россия

цены на нефть

александр новак

владимир путин

европа

евросоюз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Добыча угля в РФ по итогам 2022 года выросла на 0,3%, экспорт упал на 7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Новак пояснил, что поставки на внутренний рынок выросли на фоне низкой водности рек и снижении вследствие этого выработки электроэнергии ГЭС, что привело к более высокой загруженности угольных ТЭС.Добыча угля в 2021 году, по оценкам Минэнерго РФ, выросла на 9% к 2020 году и составила 439 миллионов тонн. Экспорт угля из РФ в 2021 году составил 223,4 миллиона тонн.Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того, с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.

https://ria.ru/20221206/ugol-1836553222.html

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экономика, россия, цены на нефть, александр новак, владимир путин, европа, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)