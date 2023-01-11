https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844247070.html
В Пермском крае обвиняемого в убийстве девушки отправят под суд
В Пермском крае обвиняемого в убийстве девушки отправят под суд - РИА Новости, 11.01.2023
В Пермском крае обвиняемого в убийстве девушки отправят под суд
Обвиняемого в убийстве девушки в городе Чусовом Пермского края отправят под суд, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:15
2023-01-11T20:15
2023-01-11T20:15
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 11 янв - РИА Новости. Обвиняемого в убийстве девушки в городе Чусовом Пермского края отправят под суд, сообщает региональное управление СК РФ. В конце августа 2022 года в Чусовом пропала девушка, она ушла из дома в ночной клуб и не вернулась. На ее поиски отправились полицейские и волонтеры. Позднее девушку нашли мёртвой в лесу возле одного из жилых домов Чусового. Силовики задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя, который в мае вышел на свободу. По данным ведомства, мужчина встретил девушку, схватил и завёл в заросли деревьев и кустарников, где сначала изнасиловал, а потом убил, ударив несколько раз по голове камнем. Местные СМИ писали, что погибшая девушка работала медсестрой, в ночной клуб она отправилась с подругой. "Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Чусовой, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
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происшествия, чусовой, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чусовой, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае обвиняемого в убийстве девушки отправят под суд
Обвиняемого в убийстве девушки в городе Чусовом Пермского края отправят под суд
ПЕРМЬ, 11 янв - РИА Новости.
Обвиняемого в убийстве девушки в городе Чусовом Пермского края отправят под суд, сообщает
региональное управление СК РФ.
В конце августа 2022 года в Чусовом пропала девушка, она ушла из дома в ночной клуб и не вернулась. На ее поиски отправились полицейские и волонтеры. Позднее девушку нашли мёртвой в лесу возле одного из жилых домов Чусового. Силовики задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя, который в мае вышел на свободу.
По данным ведомства, мужчина встретил девушку, схватил и завёл в заросли деревьев и кустарников, где сначала изнасиловал, а потом убил, ударив несколько раз по голове камнем.
Местные СМИ писали, что погибшая девушка работала медсестрой, в ночной клуб она отправилась с подругой.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Чусовой, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.