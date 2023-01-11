Рейтинг@Mail.ru
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844128598.html
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер - РИА Новости, 11.01.2023
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер
Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил свою пассию и отрезал ей голову, после задержания его отвезли в больницу, где он и умер, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:24
2023-01-11T14:24
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил свою пассию и отрезал ей голову, после задержания его отвезли в больницу, где он и умер, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области. По его словам, вечером 1 января в Свердловском районе Иркутска 54-летний мужчина совершил убийство своей сожительницы, после чего "отрезал жертве голову". "Он позвонил сыну, тот позвонил сестре, потом она позвонила отцу, он ей все рассказал, и она вызвала полицию… Его задержали сразу же, ему стало плохо с сердцем, увезли в больницу", - сообщил собеседник агентства. Позднее мужчина скончался в реанимации, добавил он. Как сообщают местные СМИ, перед убийством у иркутянина случилась галлюцинация: он решил, что женщина – это инопланетянка, угрожающая его жизни.
https://ria.ru/20230111/ostanki-1844071326.html
иркутск
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
14:24 11.01.2023
 
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер

Житель Иркутска отрезал голову сожительнице, решив, что она инопланетянка, и вскоре умер

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил свою пассию и отрезал ей голову, после задержания его отвезли в больницу, где он и умер, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.
По его словам, вечером 1 января в Свердловском районе Иркутска 54-летний мужчина совершил убийство своей сожительницы, после чего "отрезал жертве голову".
"Он позвонил сыну, тот позвонил сестре, потом она позвонила отцу, он ей все рассказал, и она вызвала полицию… Его задержали сразу же, ему стало плохо с сердцем, увезли в больницу", - сообщил собеседник агентства. Позднее мужчина скончался в реанимации, добавил он.
Как сообщают местные СМИ, перед убийством у иркутянина случилась галлюцинация: он решил, что женщина – это инопланетянка, угрожающая его жизни.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 11:33
В Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные мужские ногу и голову
 
ПроисшествияИркутскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала