https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844128598.html
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер - РИА Новости, 11.01.2023
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер
Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил свою пассию и отрезал ей голову, после задержания его отвезли в больницу, где он и умер, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:24
2023-01-11T14:24
2023-01-11T14:24
происшествия
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иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил свою пассию и отрезал ей голову, после задержания его отвезли в больницу, где он и умер, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области. По его словам, вечером 1 января в Свердловском районе Иркутска 54-летний мужчина совершил убийство своей сожительницы, после чего "отрезал жертве голову". "Он позвонил сыну, тот позвонил сестре, потом она позвонила отцу, он ей все рассказал, и она вызвала полицию… Его задержали сразу же, ему стало плохо с сердцем, увезли в больницу", - сообщил собеседник агентства. Позднее мужчина скончался в реанимации, добавил он. Как сообщают местные СМИ, перед убийством у иркутянина случилась галлюцинация: он решил, что женщина – это инопланетянка, угрожающая его жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер
Житель Иркутска отрезал голову сожительнице, решив, что она инопланетянка, и вскоре умер
ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил свою пассию и отрезал ей голову, после задержания его отвезли в больницу, где он и умер, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.
По его словам, вечером 1 января в Свердловском районе Иркутска 54-летний мужчина совершил убийство своей сожительницы, после чего "отрезал жертве голову".
"Он позвонил сыну, тот позвонил сестре, потом она позвонила отцу, он ей все рассказал, и она вызвала полицию… Его задержали сразу же, ему стало плохо с сердцем, увезли в больницу", - сообщил собеседник агентства. Позднее мужчина скончался в реанимации, добавил он.
Как сообщают местные СМИ, перед убийством у иркутянина случилась галлюцинация: он решил, что женщина – это инопланетянка, угрожающая его жизни.