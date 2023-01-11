https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844128598.html

Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер

Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер - РИА Новости, 11.01.2023

Житель Иркутска обезглавил сожительницу, приняв ее за инопланетянку, и умер

Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил свою пассию и отрезал ей голову, после задержания его отвезли в больницу, где он и умер, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:24

2023-01-11T14:24

2023-01-11T14:24

происшествия

иркутск

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Мужчина в Иркутске в первый день нового года убил свою пассию и отрезал ей голову, после задержания его отвезли в больницу, где он и умер, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области. По его словам, вечером 1 января в Свердловском районе Иркутска 54-летний мужчина совершил убийство своей сожительницы, после чего "отрезал жертве голову". "Он позвонил сыну, тот позвонил сестре, потом она позвонила отцу, он ей все рассказал, и она вызвала полицию… Его задержали сразу же, ему стало плохо с сердцем, увезли в больницу", - сообщил собеседник агентства. Позднее мужчина скончался в реанимации, добавил он. Как сообщают местные СМИ, перед убийством у иркутянина случилась галлюцинация: он решил, что женщина – это инопланетянка, угрожающая его жизни.

https://ria.ru/20230111/ostanki-1844071326.html

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россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)