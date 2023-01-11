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В Новой Москве загорелись цистерна с топливом и несколько автомобилей

В Новой Москве загорелись цистерна с топливом и несколько автомобилей - РИА Новости, 11.01.2023

В Новой Москве загорелись цистерна с топливом и несколько автомобилей

Цистерна с дизельным топливом и несколько автомобилей на парковке загорелись в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:52

2023-01-11T09:52

2023-01-11T12:06

происшествия

новая москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Цистерна с дизельным топливом и несколько автомобилей на парковке загорелись в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Сообщение о пожаре на улице Бориса Пастернака поступило в 08:42. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений на строительной площадке происходит возгорание емкости с дизельным топливом (приблизительно три тонны) и нескольких автомобилей на парковке. Сведений о пострадавших не поступало", — уточнили в главке.

новая москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения машин на парковке в Новой Москве Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 2023-01-11T09:52 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео