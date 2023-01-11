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В Новой Москве загорелись цистерна с топливом и несколько автомобилей
В Новой Москве загорелись цистерна с топливом и несколько автомобилей - РИА Новости, 11.01.2023
В Новой Москве загорелись цистерна с топливом и несколько автомобилей
Цистерна с дизельным топливом и несколько автомобилей на парковке загорелись в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:52
2023-01-11T09:52
2023-01-11T12:06
происшествия
новая москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Цистерна с дизельным топливом и несколько автомобилей на парковке загорелись в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Сообщение о пожаре на улице Бориса Пастернака поступило в 08:42. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений на строительной площадке происходит возгорание емкости с дизельным топливом (приблизительно три тонны) и нескольких автомобилей на парковке. Сведений о пострадавших не поступало", — уточнили в главке.
новая москва
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Кадры тушения машин на парковке в Новой Москве
Шесть машин сгорели, по предварительным данным, на парковке в новой Москве после возгорания цистерны с дизельным топливом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2023-01-11T09:52
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Новая Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новой Москве загорелись цистерна с топливом и несколько автомобилей
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Цистерна с дизельным топливом и несколько автомобилей на парковке загорелись в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
2023-01-11T09:52
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PT0M09S
09:52 11.01.2023 (обновлено: 12:06 11.01.2023)
В Новой Москве загорелись цистерна с топливом и несколько автомобилей
В Новой Москве загорелись цистерна с дизелем и несколько автомобилей на парковке