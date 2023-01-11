В Харьковской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Полтавской областях практически одновременно объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и повторно в Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в среду утром воздушная тревога была объявлена в Харьковской области, сообщалось о взрывах в Харькове, писало украинское издание "Страна.ua".
В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 10.41" мск.
Эту же информацию подтверждают местные власти. Мэр украинской Полтавы Александр Мамай сообщил в своем Telegram-канале, что в области "воздушная тревога. Ракетная опасность".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.