https://ria.ru/20230111/trevoga-1844013315.html

СМИ: в Харькове слышны взрывы

СМИ: в Харькове слышны взрывы - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ: в Харькове слышны взрывы

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, сообщается о взрывах в Харькове, также взрывы прогремели в Очакове в Николаевской области, пишет украинское... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T00:18

2023-01-11T00:18

2023-01-11T00:54

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

харьков

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, сообщается о взрывах в Харькове, также взрывы прогремели в Очакове в Николаевской области, пишет украинское издание "Страна.ua".Москва начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Кремля, стоят украинские спецслужбы.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230110/trevoga-1843893846.html

харьков

украина

харьковская область

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денис шмыгаль, владимир зеленский, харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф