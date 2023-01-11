https://ria.ru/20230111/trevoga-1844013315.html
СМИ: в Харькове слышны взрывы
СМИ: в Харькове слышны взрывы - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: в Харькове слышны взрывы
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, сообщается о взрывах в Харькове, также взрывы прогремели в Очакове в Николаевской области, пишет украинское... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T00:18
2023-01-11T00:18
2023-01-11T00:54
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьков
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, сообщается о взрывах в Харькове, также взрывы прогремели в Очакове в Николаевской области, пишет украинское издание "Страна.ua".Москва начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Кремля, стоят украинские спецслужбы.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230110/trevoga-1843893846.html
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РИА Новости
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денис шмыгаль, владимир зеленский, харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьков, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
00:18 11.01.2023 (обновлено: 00:54 11.01.2023)
СМИ: в Харькове слышны взрывы
"Страна.ua": в Харьковской области объявлена воздушная тревога, в Харькове слышны взрывы