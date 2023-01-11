https://ria.ru/20230111/trap-1844209516.html

В Шереметьево прокомментировали столкновение трапа с самолетом "Аэрофлота"

В Шереметьево прокомментировали столкновение трапа с самолетом "Аэрофлота" - РИА Новости, 11.01.2023

В Шереметьево прокомментировали столкновение трапа с самолетом "Аэрофлота"

Водителю трапа, задевшего самолет в московском аэропорту "Шереметьево", стало плохо – вероятно, из-за отравления - во время предполетного обслуживания, на двери РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:02

2023-01-11T18:02

2023-01-11T18:02

туризм

происшествия

красноярск

шереметьево (аэропорт)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

аэрофлот

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Водителю трапа, задевшего самолет в московском аэропорту "Шереметьево", стало плохо – вероятно, из-за отравления - во время предполетного обслуживания, на двери воздушного судна имеется незначительное повреждение лакокрасочного покрытия, сообщили в авиагавани. Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проверке после столкновения телескопического трапа с самолетом "Аэрофлота" в "Шереметьево", который во вторник вечером готовился к посадке пассажиров, вылетающих в Красноярск. "При осуществлении предполетного обслуживания во время отгона самоходного трапа произошло повреждение лакокрасочного покрытия двери воздушного судна. По результату осмотра воздушного судна специалистами повреждение было признано несущественным, воздушное судно получило разрешение на вылет, продолжило выполнение рейса по назначенному маршруту, выполнило штатную посадку в пункте назначения", - говорится в релизе. Работник, выполнявший операцию по наземному обслуживанию, почувствовал резкое ухудшение самочувствия, отмечает "Шереметьево". "Работнику незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, где находится на данный момент под наблюдением медиков с предварительным диагнозом "отравление". Согласно документальным подтверждениям, указанный работник при выходе на рабочую смену прошел плановый медосмотр без отклонений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230108/samolet-1843534210.html

https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html

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происшествия, красноярск, шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура, аэрофлот, туризм, новости - туризм