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Трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230111/trap-1844201927.html
Трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево
Трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 11.01.2023
Трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения телескопического трапа с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево", РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:43
2023-01-11T18:56
происшествия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
москва
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения телескопического трапа с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба ведомства."Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в сфере безопасности воздушного движения в связи со столкновением телескопического трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении.По информации ведомства, во вторник вечером трап врезался в самолет авиакомпании "Аэрофлот", который готовился к посадке пассажиров, вылетающих в Красноярск.В ведомстве уточнили, что задержек авиарейсов допущено не было.Транспортная прокуратура намерена выяснить все обстоятельства данного происшествия и даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры.По данным "Шереметьево", водителю трапа стало плохо – вероятно, из-за отравления - во время предполетного обслуживания, на двери самолета имеется незначительное повреждение лакокрасочного покрытия. Работник находится под присмотром медиков.
https://ria.ru/20230111/yak-1844151490.html
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происшествия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), москва, россия, новости - туризм
Происшествия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Москва, Россия, Туризм, Новости - Туризм
17:43 11.01.2023 (обновлено: 18:56 11.01.2023)
 
Трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота", начата проверка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения телескопического трапа с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба ведомства.
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в сфере безопасности воздушного движения в связи со столкновением телескопического трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, во вторник вечером трап врезался в самолет авиакомпании "Аэрофлот", который готовился к посадке пассажиров, вылетающих в Красноярск.
В ведомстве уточнили, что задержек авиарейсов допущено не было.
Транспортная прокуратура намерена выяснить все обстоятельства данного происшествия и даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры.
По данным "Шереметьево", водителю трапа стало плохо – вероятно, из-за отравления - во время предполетного обслуживания, на двери самолета имеется незначительное повреждение лакокрасочного покрытия. Работник находится под присмотром медиков.
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