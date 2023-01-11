https://ria.ru/20230111/trap-1844201927.html

Трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево

Трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 11.01.2023

Трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения телескопического трапа с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево", РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:43

2023-01-11T17:43

2023-01-11T18:56

происшествия

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения телескопического трапа с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево", сообщает пресс-служба ведомства."Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в сфере безопасности воздушного движения в связи со столкновением телескопического трапа с самолетом в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении.По информации ведомства, во вторник вечером трап врезался в самолет авиакомпании "Аэрофлот", который готовился к посадке пассажиров, вылетающих в Красноярск.В ведомстве уточнили, что задержек авиарейсов допущено не было.Транспортная прокуратура намерена выяснить все обстоятельства данного происшествия и даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры.По данным "Шереметьево", водителю трапа стало плохо – вероятно, из-за отравления - во время предполетного обслуживания, на двери самолета имеется незначительное повреждение лакокрасочного покрытия. Работник находится под присмотром медиков.

https://ria.ru/20230111/yak-1844151490.html

https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html

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происшествия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), москва, россия, новости - туризм