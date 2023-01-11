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Сенатор Салливан предложил провести слушания о вреде TikTok - РИА Новости, 11.01.2023
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Сенатор Салливан предложил провести слушания о вреде TikTok
Сенатор Салливан предложил провести слушания о вреде TikTok - РИА Новости, 11.01.2023
Сенатор Салливан предложил провести слушания о вреде TikTok
Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан предложил сенатскому комитету по торговле, науке и транспорту провести слушания о вреде соцсети TikTok, говорится в письме... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:13
2023-01-11T21:13
в мире
технологии
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сша
аляска
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tiktok
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан предложил сенатскому комитету по торговле, науке и транспорту провести слушания о вреде соцсети TikTok, говорится в письме законодателя. Аналогичные слушания прошли в октябре 2021 года, как утверждает законодатель, озвученные на них опасения не только подтвердились, но были подкреплены "признанием находящихся в Китае сотрудников ByteDance, головной компании (TikTok) в том, что они имели доступ к данным пользователей в США", отмечается в письме. Его автор объясняет необходимость слушаний "рисками", которые представляет для американцев и их детей пользование этой платформой. В США TikTok пользуются более 100 миллионов американцев. Добиться продажи активов социальной сети безуспешно пытался еще бывший глава Белого дома Дональд Трамп, также он хотел блокировки TikTok внутри страны. В декабре прошлого года сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим ряда американских штатов. Положение о запрете на использование TikTok госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://ria.ru/20230110/tiktok-1843773273.html
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в мире, технологии, дональд трамп, сша, аляска, китай, tiktok
В мире, Технологии, Дональд Трамп, США, Аляска, Китай, TikTok
21:13 11.01.2023
 
Сенатор Салливан предложил провести слушания о вреде TikTok

Сенатор от Аляски Салливан предложил провести слушания об угрозах TikTok для американцев

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан предложил сенатскому комитету по торговле, науке и транспорту провести слушания о вреде соцсети TikTok, говорится в письме законодателя.
"Пишу, чтобы с уважением попросить сенатский комитет по торговле, науке и транспорту провести слушания о неустанных проблемах, касающихся личной информации (американцев - ред.), опасениями в сфере национальной безопасности и вызывающим беспокойство влиянием, которое оказывает на наших детей приложение социальной сети TikTok", - говорится в письме сенатора на имя руководителей комитета, документ опубликован в персональном аккаунте Twitter Салливана.
Аналогичные слушания прошли в октябре 2021 года, как утверждает законодатель, озвученные на них опасения не только подтвердились, но были подкреплены "признанием находящихся в Китае сотрудников ByteDance, головной компании (TikTok) в том, что они имели доступ к данным пользователей в США", отмечается в письме. Его автор объясняет необходимость слушаний "рисками", которые представляет для американцев и их детей пользование этой платформой.
В США TikTok пользуются более 100 миллионов американцев. Добиться продажи активов социальной сети безуспешно пытался еще бывший глава Белого дома Дональд Трамп, также он хотел блокировки TikTok внутри страны.
В декабре прошлого года сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим ряда американских штатов. Положение о запрете на использование TikTok госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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В миреТехнологииДональд ТрампСШААляскаКитайTikTok
 
 
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