Сенатор Салливан предложил провести слушания о вреде TikTok
Сенатор от Аляски Салливан предложил провести слушания об угрозах TikTok для американцев
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан предложил сенатскому комитету по торговле, науке и транспорту провести слушания о вреде соцсети TikTok, говорится в письме законодателя.
"Пишу, чтобы с уважением попросить сенатский комитет по торговле, науке и транспорту провести слушания о неустанных проблемах, касающихся личной информации (американцев - ред.), опасениями в сфере национальной безопасности и вызывающим беспокойство влиянием, которое оказывает на наших детей приложение социальной сети TikTok", - говорится в письме сенатора на имя руководителей комитета, документ опубликован в персональном аккаунте Twitter Салливана.
Аналогичные слушания прошли в октябре 2021 года, как утверждает законодатель, озвученные на них опасения не только подтвердились, но были подкреплены "признанием находящихся в Китае сотрудников ByteDance, головной компании (TikTok) в том, что они имели доступ к данным пользователей в США", отмечается в письме. Его автор объясняет необходимость слушаний "рисками", которые представляет для американцев и их детей пользование этой платформой.
В США TikTok пользуются более 100 миллионов американцев. Добиться продажи активов социальной сети безуспешно пытался еще бывший глава Белого дома Дональд Трамп, также он хотел блокировки TikTok внутри страны.
В декабре прошлого года сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим ряда американских штатов. Положение о запрете на использование TikTok госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
10 января, 08:00Америка испугалась тиктокеров