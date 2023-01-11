https://ria.ru/20230111/tiktok-1844254310.html

Сенатор Салливан предложил провести слушания о вреде TikTok

Сенатор Салливан предложил провести слушания о вреде TikTok - РИА Новости, 11.01.2023

Сенатор Салливан предложил провести слушания о вреде TikTok

Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан предложил сенатскому комитету по торговле, науке и транспорту провести слушания о вреде соцсети TikTok, говорится в письме... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T21:13

2023-01-11T21:13

2023-01-11T21:13

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан предложил сенатскому комитету по торговле, науке и транспорту провести слушания о вреде соцсети TikTok, говорится в письме законодателя. Аналогичные слушания прошли в октябре 2021 года, как утверждает законодатель, озвученные на них опасения не только подтвердились, но были подкреплены "признанием находящихся в Китае сотрудников ByteDance, головной компании (TikTok) в том, что они имели доступ к данным пользователей в США", отмечается в письме. Его автор объясняет необходимость слушаний "рисками", которые представляет для американцев и их детей пользование этой платформой. В США TikTok пользуются более 100 миллионов американцев. Добиться продажи активов социальной сети безуспешно пытался еще бывший глава Белого дома Дональд Трамп, также он хотел блокировки TikTok внутри страны. В декабре прошлого года сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим ряда американских штатов. Положение о запрете на использование TikTok госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20230110/tiktok-1843773273.html

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аляска

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, дональд трамп, сша, аляска, китай, tiktok