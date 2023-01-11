16:46 11.01.2023 (обновлено: 17:09 11.01.2023)
В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник
Террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД Афганистана, но был остановлен охраной
© AFP 2023Последствия взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
Последствия взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
КАБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства иностранных дел Афганистана, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв, сообщил представитель талибов (движение "Талибан"*) Ахмадулла Муттаки.
Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского министерства иностранных дел, также были слышны выстрелы. Представитель полиции города Халид Задран подтвердил взрыв. Агентство Франс Пресс сообщило о более 20 погибших или пострадавших.
"Пока я работал в министерстве иностранных дел террорист-смертник пытался войти в министерство. Но силы на входе его выявили, и он подорвал свои взрывчатые вещества", - сообщил Муттаки в Twitter.
Он добавил, что во время взрыва многие сотрудники уже ушли, иностранных граждан на встречах в здании не было.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
1 января, 08:39В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв