https://ria.ru/20230111/terrorist-smertnik-1844179100.html

В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник

В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник - РИА Новости, 11.01.2023

В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник

Террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства иностранных дел Афганистана, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв, сообщил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:46

2023-01-11T16:46

2023-01-11T17:09

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КАБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства иностранных дел Афганистана, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв, сообщил представитель талибов (движение "Талибан"*) Ахмадулла Муттаки. Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского министерства иностранных дел, также были слышны выстрелы. Представитель полиции города Халид Задран подтвердил взрыв. Агентство Франс Пресс сообщило о более 20 погибших или пострадавших. "Пока я работал в министерстве иностранных дел террорист-смертник пытался войти в министерство. Но силы на входе его выявили, и он подорвал свои взрывчатые вещества", - сообщил Муттаки в Twitter. Он добавил, что во время взрыва многие сотрудники уже ушли, иностранных граждан на встречах в здании не было.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230101/kabul-1842692059.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кабул (город), афганистан, мид афганистана, талибан, оон