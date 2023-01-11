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В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник - РИА Новости, 11.01.2023
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В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник
В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник - РИА Новости, 11.01.2023
В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник
Террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства иностранных дел Афганистана, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв, сообщил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:46
2023-01-11T17:09
в мире
кабул (город)
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мид афганистана
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КАБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства иностранных дел Афганистана, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв, сообщил представитель талибов (движение "Талибан"*) Ахмадулла Муттаки. Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского министерства иностранных дел, также были слышны выстрелы. Представитель полиции города Халид Задран подтвердил взрыв. Агентство Франс Пресс сообщило о более 20 погибших или пострадавших. "Пока я работал в министерстве иностранных дел террорист-смертник пытался войти в министерство. Но силы на входе его выявили, и он подорвал свои взрывчатые вещества", - сообщил Муттаки в Twitter. Он добавил, что во время взрыва многие сотрудники уже ушли, иностранных граждан на встречах в здании не было.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), афганистан, мид афганистана, талибан, оон
В мире, Кабул (город), Афганистан, МИД Афганистана, Талибан, ООН
16:46 11.01.2023 (обновлено: 17:09 11.01.2023)
 
В здание МИД Афганистана пытался проникнуть террорист-смертник

Террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД Афганистана, но был остановлен охраной

© AFP 2023Последствия взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
Последствия взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023
Последствия взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства иностранных дел Афганистана, однако был остановлен охраной, после чего осуществил взрыв, сообщил представитель талибов (движение "Талибан"*) Ахмадулла Муттаки.
Ранее источники сообщали РИА Новости, что взрыв прогремел в Кабуле недалеко от здания афганского министерства иностранных дел, также были слышны выстрелы. Представитель полиции города Халид Задран подтвердил взрыв. Агентство Франс Пресс сообщило о более 20 погибших или пострадавших.
"Пока я работал в министерстве иностранных дел террорист-смертник пытался войти в министерство. Но силы на входе его выявили, и он подорвал свои взрывчатые вещества", - сообщил Муттаки в Twitter.
Он добавил, что во время взрыва многие сотрудники уже ушли, иностранных граждан на встречах в здании не было.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Дым от взрыва в аэропорту Кабула, Афганистан
1 января, 08:39
В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв
 
В миреКабул (город)АфганистанМИД АфганистанаТалибанООН
 
 
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