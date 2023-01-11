https://ria.ru/20230111/tekhobsluzhivanie-1844251757.html

"А-Техникс" выполнил более 300 форм техобслуживания самолетов Аэрофлота

"А-Техникс" выполнил более 300 форм техобслуживания самолетов Аэрофлота - РИА Новости, 11.01.2023

"А-Техникс" выполнил более 300 форм техобслуживания самолетов Аэрофлота

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс", входящий в Группу "Аэрофлот", в 2022 году выполнил более 300 форм периодического... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:53

2023-01-11T20:53

2023-01-11T20:53

аэрофлот

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импортозамещение

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс", входящий в Группу "Аэрофлот", в 2022 году выполнил более 300 форм периодического технического обслуживания,обеспечив стабильное поддержание лётной годности воздушного парка Группы в условиях санкций, сообщает "Аэрофлот"."Выполненные объёмы свидетельствуют о том, что, несмотря на беспрецедентные санкции западных стран в отношении гражданской авиации России, компания продолжила стабильную работу и надёжное техническое сопровождение воздушного флота Группы "Аэрофлот". В течение года "А-Техникс" осуществлял одновременное техническое сопровождение более 300 самолётов, обеспечивая высокий уровень доступности воздушного парка для бесперебойного выполнения программы полётов", - говорится в сообщении.В частности, за прошедший год "А-Техникс" выполнил 54 "тяжёлые" формы C-check, 19 из которых — на широкофюзеляжном флоте (Boeing 777, Boeing 747-400 и Airbus A330), свыше 250 более "лёгких" форм A-check и более 220 дополнительных работ, таких как замена двигателей, вспомогательных силовых установок и другое. Кроме этого, провайдер ежедневно выполнял все формы оперативного технического обслуживания в рамках предполётной и послеполётной подготовки воздушных судов."Несмотря на внешние факторы и вызовы, наша компания сумела продолжить уверенную работу и развитие. В течение года мы успешно выполняли полный цикл технического обслуживания воздушных судов Группы "Аэрофлот" по всем формам — от "лёгких" до самых трудоёмких "тяжёлых". На сегодняшний день для стабильного поддержания лётной годности воздушного флота Группы у "А-Техникс" есть все необходимое: высококвалифицированный персонал, богатый опыт, глубокие знания имеющейся авиационной техники и необходимая материальная база", - подчеркнул генеральный директор "А-Техникс" Михаил Коробович.Он сообщил, что в 2023 году процесс расширения компетенций и увеличения объёмов выполняемых работ продолжится и "в конечном итоге "А-Техникс" станет крупнейшим в России центром технического обслуживания и ремонта отечественной, и западной авиационной техники".В сообщении отмечается, что в марте 2022 года "А-Техникс" успешно прошёл аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолётов Airbus и Boeing, зарегистрированных в российском регистре. В июне провайдер получил сертификат ФАП-21 раздел J, позволяющий осуществлять разработку документации для изготовления ряда компонентов на любые типы воздушных судов отечественного и западного производства.В рамках реализации новой стратегии организации техобслуживания, во второй половине года провайдер приступил к приёму производственных мощностей департамента по техническому обслуживанию (ДТО) "Аэрофлота". Таким образом, "А-Техникс" стал единственным провайдером услуг по периодическому техническому обслуживанию флота Группы "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Компания на сегодня оперирует шестью ангарами (пять в аэропорту Шереметьево и один в аэропорту Оренбурга), в которых одновременно можно разметить на базовое техобслуживание до 17 воздушных судов. На этот год запланирована передача объёмов оперативного технического обслуживания.Также в 2022 году провайдер активно развивал сеть своих линейных станций технического обслуживания (ЛСТО) в регионах. ЛСТО открылись в аэропортах Владивостока, Казани, Калининграда, Перми, Уфы и Хабаровска. На сегодняшний день провайдер имеет 13 ЛСТО - почти в два раза больше, чем годом ранее."Открытие новых линейных станций "А-Техникс" является частью планомерного процесса расширения географии присутствия за счёт передачи производственных мощностей линейных станций Аэрофлота. Кроме этого, в течение года провайдер активно расширял сертификаты своих линейных станций как по типам воздушных судов, так и по перечню работ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221228/tekhsoprovozhdenie-1842498832.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, новости компаний - экономика, импортозамещение