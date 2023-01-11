https://ria.ru/20230111/tanki-1844231296.html

Конфликт на Украине нельзя решить, посылая туда танки, заявил Дитер Болен

Конфликт на Украине нельзя решить, посылая туда танки, заявил Дитер Болен - РИА Новости, 11.01.2023

Конфликт на Украине нельзя решить, посылая туда танки, заявил Дитер Болен

Завершить конфликт на Украине с помощью насилия и отправки туда новых партий танков невозможно, считает немецкий поп-музыкант, основатель Modern Talking Дитер... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:56

2023-01-11T18:56

2023-01-11T18:56

культура

в мире

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дитер болен

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россия

modern talking

германия

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БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Завершить конфликт на Украине с помощью насилия и отправки туда новых партий танков невозможно, считает немецкий поп-музыкант, основатель Modern Talking Дитер Болен. В ходе своего выступления на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 в конце августа в немецком Висбадене Болен заявил, что если бы политики не вводили "все эти санкции", а разумно садились за стол переговоров, то людям не нужно было бы заниматься "всеми этими причудами", но теперь нужно мерзнуть, и предпринимать то одно, то другое. "Но я знаю физику: действие вызывает противодействие. Вы не можете избавиться от этой войны с помощью насилия, посылая все больше и больше танков – это все, что я имел в виду, и это все, что я хотел сказать", - сказал Болен в интервью немецкому журналу Stern, комментируя свои слова из летнего выступления. Музыкант признался, что боевые действия на Украине вызывают у него и его семьи глубокую печаль. По его словам, у него есть много друзей в России и на Украине. Он также отметил, что его бабушка и мама родом из Кенигсберга – ныне Калининграда. "Мой отец говорил: "Всегда есть путь"... Но я не хочу идти с теми, кто на пути постоянной конфронтации, на котором мы сейчас находимся", - добавил Дитер Болен.

https://ria.ru/20230111/leopard-1844182232.html

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, дитер болен, висбаден, россия, modern talking, германия