Конфликт на Украине нельзя решить, посылая туда танки, заявил Дитер Болен
Основатель Modern Talking: конфликт на Украине невозможно закончить, посылая туда танки
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в медиабанкНемецкий поп-музыкант, основатель Modern Talking Дитер Болен
Немецкий поп-музыкант, основатель Modern Talking Дитер Болен. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Завершить конфликт на Украине с помощью насилия и отправки туда новых партий танков невозможно, считает немецкий поп-музыкант, основатель Modern Talking Дитер Болен.
В ходе своего выступления на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 в конце августа в немецком Висбадене Болен заявил, что если бы политики не вводили "все эти санкции", а разумно садились за стол переговоров, то людям не нужно было бы заниматься "всеми этими причудами", но теперь нужно мерзнуть, и предпринимать то одно, то другое.
"Но я знаю физику: действие вызывает противодействие. Вы не можете избавиться от этой войны с помощью насилия, посылая все больше и больше танков – это все, что я имел в виду, и это все, что я хотел сказать", - сказал Болен в интервью немецкому журналу Stern, комментируя свои слова из летнего выступления.
Музыкант признался, что боевые действия на Украине вызывают у него и его семьи глубокую печаль. По его словам, у него есть много друзей в России и на Украине. Он также отметил, что его бабушка и мама родом из Кенигсберга – ныне Калининграда.
"Мой отец говорил: "Всегда есть путь"... Но я не хочу идти с теми, кто на пути постоянной конфронтации, на котором мы сейчас находимся", - добавил Дитер Болен.