https://ria.ru/20230111/tanki-1844187224.html

Дуда пообещал Украине роту танков Leopard

Дуда пообещал Украине роту танков Leopard - РИА Новости, 11.01.2023

Дуда пообещал Украине роту танков Leopard

Варшава передаст Киеву роту танков Leopard, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:04

2023-01-11T17:04

2023-01-11T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

анджей дуда

львов

leopard 2

россия

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ВАРШАВА, 11 янв — РИА Новости. Варшава передаст Киеву роту танков Leopard, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове.По его словам, отправке боевых машин предшествует выполнение некоторых формальных требований."Мы хотим, чтобы это была международная коалиция и мы решили вложить в эту международную коалицию первый пакет — роту танков Leopard", — добавил Дуда.Польша ранее уже передала Украине 240 танков Т-72.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что отправка вооружений ВСУ не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230111/nasams-1844123744.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1844102036.html

украина

польша

львов

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, анджей дуда, львов, leopard 2, россия, нато, оон