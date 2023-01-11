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Дуда пообещал Украине роту танков Leopard - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/tanki-1844187224.html
Дуда пообещал Украине роту танков Leopard
Дуда пообещал Украине роту танков Leopard - РИА Новости, 11.01.2023
Дуда пообещал Украине роту танков Leopard
Варшава передаст Киеву роту танков Leopard, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:04
2023-01-11T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
анджей дуда
львов
leopard 2
россия
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ВАРШАВА, 11 янв — РИА Новости. Варшава передаст Киеву роту танков Leopard, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове.По его словам, отправке боевых машин предшествует выполнение некоторых формальных требований."Мы хотим, чтобы это была международная коалиция и мы решили вложить в эту международную коалицию первый пакет — роту танков Leopard", — добавил Дуда.Польша ранее уже передала Украине 240 танков Т-72.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что отправка вооружений ВСУ не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230111/nasams-1844123744.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда, львов, leopard 2, россия, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, Львов, Leopard 2, Россия, НАТО, ООН
17:04 11.01.2023 (обновлено: 18:21 11.01.2023)
 
Дуда пообещал Украине роту танков Leopard

Дуда: Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 янв — РИА Новости. Варшава передаст Киеву роту танков Leopard, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове.
"Такое решение в Польше уже есть", — сообщил политик во время трансляции Польского телевидения.
По его словам, отправке боевых машин предшествует выполнение некоторых формальных требований.
"Мы хотим, чтобы это была международная коалиция и мы решили вложить в эту международную коалицию первый пакет — роту танков Leopard", — добавил Дуда.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что отправка вооружений ВСУ не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаАнджей ДудаЛьвовLeopard 2РоссияНАТОООН
 
 
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