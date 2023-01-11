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Эксперты прокомментировали введение нового туристического сбора в Таиланде

Эксперты прокомментировали введение нового туристического сбора в Таиланде - РИА Новости, 11.01.2023

Эксперты прокомментировали введение нового туристического сбора в Таиланде

Российских туроператоров пока официально не уведомляли об инициативе властей Таиланда начать летом взимать с иностранных гостей сбор в 300 батов (около девяти... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:51

2023-01-11T13:51

2023-01-11T13:51

туризм

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майя ломидзе

таиланд

интурист

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российских туроператоров пока официально не уведомляли об инициативе властей Таиланда начать летом взимать с иностранных гостей сбор в 300 батов (около девяти долларов) при въезде в страну, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Никого ни о чем не уведомляли. Про этот сбор говорят уже несколько лет. Названа очередная дата", – сказала она.Власти Таиланда планируют заставить платить такую сумму иностранных гостей, прибывающих в страну, начиная с июня 2023 года, заявил ранее в среду министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. Собранные средства власти намерены использованы для поддержки путешественников, пострадавших от несчастных случаев, и для развития туристических направлений. В пресс-службе туроператора "Интурист" агентству также сообщили, что официальный приказ о сборе еще не выпущен. "Соответственно, непонятно, как будут взимать этот сбор: на месте или его можно будет включить в стоимость путевки", – подчеркнули в компании. При этом там считают, что если инициатива будет действительно введена этим летом, то на спрос на поездки в Таиланд она, скорее всего, не повлияет. "В июне минимальная стоимость путешествия на двоих составит от 170,5 тысячи рублей на двоих в отель "три звезды" в Паттайе. Большинство наших соотечественников предпочитают бронировать более дорогие пляжные отели – категорий "четыре и пять звезд". Учитывая, что направление из-за долгого и недешевого перелета и так "не бюджетное", то введение нового налога вряд ли повлияет на спрос", – добавили в "Интуристе". Предложение о туристическом сборе было впервые рассмотрено в прошлом году. Туризм – важный сектор для экономики Таиланда, до ситуации с ковидом на него приходилось около 12 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

https://ria.ru/20230110/tailand-1843827038.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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