https://ria.ru/20230111/svo-1844226931.html

В Минобороны прокомментировали повышение уровня руководства спецоперацией

В Минобороны прокомментировали повышение уровня руководства спецоперацией - РИА Новости, 11.01.2023

В Минобороны прокомментировали повышение уровня руководства спецоперацией

Уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:45

2023-01-11T18:45

2023-01-11T18:48

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

валерий герасимов

украина

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного взаимодействия видов и родов войск, сообщили в среду в Минобороны РФ.Новым командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации на Украине министром обороны был назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, валерий герасимов, украина