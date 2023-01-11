https://ria.ru/20230111/svo-1844226931.html
В Минобороны прокомментировали повышение уровня руководства спецоперацией
В Минобороны прокомментировали повышение уровня руководства спецоперацией - РИА Новости, 11.01.2023
В Минобороны прокомментировали повышение уровня руководства спецоперацией
Уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:45
2023-01-11T18:45
2023-01-11T18:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
валерий герасимов
украина
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного взаимодействия видов и родов войск, сообщили в среду в Минобороны РФ.Новым командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации на Украине министром обороны был назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, валерий герасимов, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Валерий Герасимов, Украина
18:45 11.01.2023 (обновлено: 18:48 11.01.2023)
В Минобороны прокомментировали повышение уровня руководства спецоперацией
Минобороны: повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач