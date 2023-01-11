https://ria.ru/20230111/sud-1844052640.html

Экс-главу правительства Кузбасса Телегина оставили под домашним арестом

Экс-главу правительства Кузбасса Телегина оставили под домашним арестом - РИА Новости, 11.01.2023

Экс-главу правительства Кузбасса Телегина оставили под домашним арестом

Кемеровский областной суд оставил в силе постановление Центрального районного суда о домашнем аресте экс-главы правительства региона Вячеслава Телегина,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:47

2023-01-11T10:47

2023-01-11T10:49

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 11 янв – РИА Новости. Кемеровский областной суд оставил в силе постановление Центрального районного суда о домашнем аресте экс-главы правительства региона Вячеслава Телегина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Телегин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Дело связывают со строительной фирмой, для которой Телегин, по данным следствия, пролоббировал заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей. Центральный районный суд 7 декабря отправил Вячеслава Телегина под домашний арест на два месяца, до 3 февраля 2023 года. Прокурор области ходатайствовал в апелляционной инстанции об отмене постановления суда первой инстанции и аресте Телегина."Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Центрального районного суда города Кемерово от 7 декабря 2022 года об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Телегина Вячеслава Николаевича оставить без изменения, апелляционное представление без удовлетворения", – сказала судья.Телегин на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу был назначен в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса. С 2010-го по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.

https://ria.ru/20221214/deputat-1838555130.html

кемеровская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область