https://ria.ru/20230111/su-27-1844103146.html
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР - РИА Новости, 11.01.2023
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР
Истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:02
2023-01-11T13:02
2023-01-11T13:08
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-27
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27, сообщило в среду Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230110/su-1843896755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:02 11.01.2023 (обновлено: 13:08 11.01.2023)
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР
Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-27 в районе Попова Яра в ДНР