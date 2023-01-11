https://ria.ru/20230111/su-27-1844103146.html

Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР

Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР - РИА Новости, 11.01.2023

Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР

Истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:02

2023-01-11T13:02

2023-01-11T13:08

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

су-27

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27, сообщило в среду Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230110/su-1843896755.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр