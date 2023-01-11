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Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/su-27-1844103146.html
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР - РИА Новости, 11.01.2023
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР
Истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:02
2023-01-11T13:08
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-27
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27, сообщило в среду Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230110/su-1843896755.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-27, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:02 11.01.2023 (обновлено: 13:08 11.01.2023)
 
Истребитель сбил украинский Су-27 в небе над ДНР

Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-27 в районе Попова Яра в ДНР

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны РФ: авиация сбила три украинских Су-25 в ДНР
10 января, 14:28Специальная военная операция на Украине
ВКС России сбили три украинских Су-25 в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииСу-27БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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