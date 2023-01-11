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Путин поблагодарил строителей, которые работали на новых территориях - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/stroiteli-1844158253.html
Путин поблагодарил строителей, которые работали на новых территориях
Путин поблагодарил строителей, которые работали на новых территориях - РИА Новости, 11.01.2023
Путин поблагодарил строителей, которые работали на новых территориях
Президент России Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работали на новых территориях, он отметил, что среди специалистов есть потери, надо помогать их РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:41
2023-01-11T15:51
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работали на новых территориях, он отметил, что среди специалистов есть потери, надо помогать их семьям."Хочу поблагодарить и тех, кто работал на новых территориях, помогал и министерству обороны, выстраивал и сооружал оборонительные сооружения. К сожалению, среди строителей есть и потери, и надо обязательно помнить об этом, семьям помогать", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.Президент подчеркнул, что кроме того, что строители всегда пользовались в России уважением как созидатели, сегодня это стало еще и героической профессией.
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
15:41 11.01.2023 (обновлено: 15:51 11.01.2023)
 
Путин поблагодарил строителей, которые работали на новых территориях

Путин призвал помочь семьям погибших строителей, которые работали на новых территориях

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил строителей, которые работали на новых территориях, он отметил, что среди специалистов есть потери, надо помогать их семьям.
"Хочу поблагодарить и тех, кто работал на новых территориях, помогал и министерству обороны, выстраивал и сооружал оборонительные сооружения. К сожалению, среди строителей есть и потери, и надо обязательно помнить об этом, семьям помогать", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
Президент подчеркнул, что кроме того, что строители всегда пользовались в России уважением как созидатели, сегодня это стало еще и героической профессией.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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