16:56 11.01.2023 (обновлено: 17:05 11.01.2023)
Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов
Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов после сбоя в системе оповещения
© AP Photo / Marcio Jose SanchezСамолеты в международном аэропорту Сан-Франциско
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о снятии заперта на вылет самолетов, который был введен из-за сбоя в системе оповещения пилотов.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях.
"Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного сбоя в (системе оповещения пилотов) NOTAM, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности. Запрет на вылет снят. Продолжаем разбираться в причине изначальной проблемы", - говорится в сообщении Управления в Twitter.
По данным на 17.00 мск, число отложенных рейсов внутри США, а также вылетающих оттуда или прибывающих туда, составляет 4 тысячи, а число отмененных рейсов - 728.