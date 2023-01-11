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Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов - РИА Новости, 11.01.2023
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Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов
Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов - РИА Новости, 11.01.2023
Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о снятии заперта на вылет самолетов, который был введен из-за сбоя в системе оповещения пилотов. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:56
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о снятии заперта на вылет самолетов, который был введен из-за сбоя в системе оповещения пилотов.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях."Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного сбоя в (системе оповещения пилотов) NOTAM, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности. Запрет на вылет снят. Продолжаем разбираться в причине изначальной проблемы", - говорится в сообщении Управления в Twitter.По данным на 17.00 мск, число отложенных рейсов внутри США, а также вылетающих оттуда или прибывающих туда, составляет 4 тысячи, а число отмененных рейсов - 728.
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16:56 11.01.2023 (обновлено: 17:05 11.01.2023)
 
Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов

Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов после сбоя в системе оповещения

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСамолеты в международном аэропорту Сан-Франциско
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о снятии заперта на вылет самолетов, который был введен из-за сбоя в системе оповещения пилотов.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях.
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"Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного сбоя в (системе оповещения пилотов) NOTAM, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности. Запрет на вылет снят. Продолжаем разбираться в причине изначальной проблемы", - говорится в сообщении Управления в Twitter.
По данным на 17.00 мск, число отложенных рейсов внутри США, а также вылетающих оттуда или прибывающих туда, составляет 4 тысячи, а число отмененных рейсов - 728.
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