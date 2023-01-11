https://ria.ru/20230111/ssha-1844182655.html

Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов

Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов - РИА Новости, 11.01.2023

Американский авиарегулятор снял запрет на вылет самолетов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о снятии заперта на вылет самолетов, который был введен из-за сбоя в системе оповещения пилотов. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:56

2023-01-11T16:56

2023-01-11T17:05

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о снятии заперта на вылет самолетов, который был введен из-за сбоя в системе оповещения пилотов.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях."Нормальное воздушное движение постепенно восстанавливается в США после ночного сбоя в (системе оповещения пилотов) NOTAM, которая предоставляет летным экипажам информацию о безопасности. Запрет на вылет снят. Продолжаем разбираться в причине изначальной проблемы", - говорится в сообщении Управления в Twitter.По данным на 17.00 мск, число отложенных рейсов внутри США, а также вылетающих оттуда или прибывающих туда, составляет 4 тысячи, а число отмененных рейсов - 728.

https://ria.ru/20230111/bayden-1844173872.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире