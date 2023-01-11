https://ria.ru/20230111/ssha-1844128903.html
В США произошел сбой в системе оповещения пилотов
В США произошел сбой в системе оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023
В США произошел сбой в системе оповещения пилотов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов, ситуация может затронуть все полеты в стране, сообщает... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:25
2023-01-11T14:25
2023-01-11T14:36
сша
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов, ситуация может затронуть все полеты в стране, сообщает телеканал ABC."Компьютерный сбой у FAA может повлиять на полеты по всей стране, в том числе привести к возможному прекращению полетов", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечается, речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях."FAA испытывает сбой, который влияет на обновления NOTAM", - приводит телеканал заявление управления.При этом американская авиакомпания American Airlines сообщила телеканалу, что на данный момент речь идет только о задержках их рейсов.В FAA сообщили, что работают над восстановлением системы уведомлений.
https://ria.ru/20230111/samolet-1844051410.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
14:25 11.01.2023 (обновлено: 14:36 11.01.2023)
В США произошел сбой в системе оповещения пилотов
Управление гражданской авиации США сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов