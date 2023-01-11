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В США произошел сбой в системе оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023
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В США произошел сбой в системе оповещения пилотов
В США произошел сбой в системе оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023
В США произошел сбой в системе оповещения пилотов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов, ситуация может затронуть все полеты в стране, сообщает... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:25
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов, ситуация может затронуть все полеты в стране, сообщает телеканал ABC."Компьютерный сбой у FAA может повлиять на полеты по всей стране, в том числе привести к возможному прекращению полетов", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечается, речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях."FAA испытывает сбой, который влияет на обновления NOTAM", - приводит телеканал заявление управления.При этом американская авиакомпания American Airlines сообщила телеканалу, что на данный момент речь идет только о задержках их рейсов.В FAA сообщили, что работают над восстановлением системы уведомлений.
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сша, в мире
США, В мире
14:25 11.01.2023 (обновлено: 14:36 11.01.2023)
 
В США произошел сбой в системе оповещения пилотов

Управление гражданской авиации США сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗанятия на тренажере для пилотов
Занятия на тренажере для пилотов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Занятия на тренажере для пилотов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов, ситуация может затронуть все полеты в стране, сообщает телеканал ABC.
"Компьютерный сбой у FAA может повлиять на полеты по всей стране, в том числе привести к возможному прекращению полетов", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях.
"FAA испытывает сбой, который влияет на обновления NOTAM", - приводит телеканал заявление управления.
При этом американская авиакомпания American Airlines сообщила телеканалу, что на данный момент речь идет только о задержках их рейсов.
В FAA сообщили, что работают над восстановлением системы уведомлений.
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