https://ria.ru/20230111/ssha-1844128903.html

В США произошел сбой в системе оповещения пилотов

В США произошел сбой в системе оповещения пилотов - РИА Новости, 11.01.2023

В США произошел сбой в системе оповещения пилотов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов, ситуация может затронуть все полеты в стране, сообщает... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:25

2023-01-11T14:25

2023-01-11T14:36

сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов, ситуация может затронуть все полеты в стране, сообщает телеканал ABC."Компьютерный сбой у FAA может повлиять на полеты по всей стране, в том числе привести к возможному прекращению полетов", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечается, речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях."FAA испытывает сбой, который влияет на обновления NOTAM", - приводит телеканал заявление управления.При этом американская авиакомпания American Airlines сообщила телеканалу, что на данный момент речь идет только о задержках их рейсов.В FAA сообщили, что работают над восстановлением системы уведомлений.

https://ria.ru/20230111/samolet-1844051410.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире