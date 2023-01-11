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СМИ: США планируют усилить вооружение американских сил в Японии - РИА Новости, 11.01.2023
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СМИ: США планируют усилить вооружение американских сил в Японии
СМИ: США планируют усилить вооружение американских сил в Японии - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: США планируют усилить вооружение американских сил в Японии
США планируют значительно увеличить количество противокорабельных ракет, имеющихся у американских сил в Японии, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:13
2023-01-11T09:13
в мире
нэнси пелоси
ллойд остин
энтони блинкен
китай
япония
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США планируют значительно увеличить количество противокорабельных ракет, имеющихся у американских сил в Японии, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников. "США значительно нарастят свои возможности в плане противокорабельных ракет в Японии в рамках более широких усилий по сдерживанию Китая", - говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что общая численность американских войск в Японии не изменится. Как сообщается, о соглашении между Японией и США будет объявлено в среду после встречи в Вашингтоне главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена с японскими коллегами. По данным источников агентства, противокорабельные ракеты будут доставлены в Японию в составе реорганизованного полка морской пехоты численностью 2 тысячи человек, который будет заниматься разведкой и транспортировкой. Ожидается, что переброска будет завершена к 2025 году. Американские чиновники добавили, что к весне 2023 года будет развернута отдельная рота армии США - около 300 военных и 13 судов - для оказания помощи в переброске американских и японских военных и техники. Ранее газета Financial Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана, командира 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США (дислоцируется в Японии), сообщила, что вооруженные силы США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221204/avangard-1836207774.html
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в мире, нэнси пелоси, ллойд остин, энтони блинкен, китай, япония, сша, министерство обороны сша
В мире, Нэнси Пелоси, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Китай, Япония, США, Министерство обороны США
09:13 11.01.2023
 
СМИ: США планируют усилить вооружение американских сил в Японии

Рейтер: США планируют нарастить число противокорабельных ракет у американских сил в Японии

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США планируют значительно увеличить количество противокорабельных ракет, имеющихся у американских сил в Японии, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников.
"США значительно нарастят свои возможности в плане противокорабельных ракет в Японии в рамках более широких усилий по сдерживанию Китая", - говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что общая численность американских войск в Японии не изменится.
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Эксперт: США и Япония не смогут противостоять российскому "Авангарду"
Как сообщается, о соглашении между Японией и США будет объявлено в среду после встречи в Вашингтоне главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена с японскими коллегами.
По данным источников агентства, противокорабельные ракеты будут доставлены в Японию в составе реорганизованного полка морской пехоты численностью 2 тысячи человек, который будет заниматься разведкой и транспортировкой. Ожидается, что переброска будет завершена к 2025 году.
Американские чиновники добавили, что к весне 2023 года будет развернута отдельная рота армии США - около 300 военных и 13 судов - для оказания помощи в переброске американских и японских военных и техники.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана, командира 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США (дислоцируется в Японии), сообщила, что вооруженные силы США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 05:33
Япония и США начали крупные совместные учения
 
В миреНэнси ПелосиЛлойд ОстинЭнтони БлинкенКитайЯпонияСШАМинистерство обороны США
 
 
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