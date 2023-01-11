https://ria.ru/20230111/ssha-1844036162.html

СМИ: США планируют усилить вооружение американских сил в Японии

СМИ: США планируют усилить вооружение американских сил в Японии - РИА Новости, 11.01.2023

СМИ: США планируют усилить вооружение американских сил в Японии

США планируют значительно увеличить количество противокорабельных ракет, имеющихся у американских сил в Японии, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:13

2023-01-11T09:13

2023-01-11T09:13

в мире

нэнси пелоси

ллойд остин

энтони блинкен

китай

япония

сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США планируют значительно увеличить количество противокорабельных ракет, имеющихся у американских сил в Японии, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников. "США значительно нарастят свои возможности в плане противокорабельных ракет в Японии в рамках более широких усилий по сдерживанию Китая", - говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что общая численность американских войск в Японии не изменится. Как сообщается, о соглашении между Японией и США будет объявлено в среду после встречи в Вашингтоне главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена с японскими коллегами. По данным источников агентства, противокорабельные ракеты будут доставлены в Японию в составе реорганизованного полка морской пехоты численностью 2 тысячи человек, который будет заниматься разведкой и транспортировкой. Ожидается, что переброска будет завершена к 2025 году. Американские чиновники добавили, что к весне 2023 года будет развернута отдельная рота армии США - около 300 военных и 13 судов - для оказания помощи в переброске американских и японских военных и техники. Ранее газета Financial Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана, командира 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США (дислоцируется в Японии), сообщила, что вооруженные силы США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221204/avangard-1836207774.html

https://ria.ru/20221110/ucheniya-1830390746.html

китай

япония

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, ллойд остин, энтони блинкен, китай, япония, сша, министерство обороны сша