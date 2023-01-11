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В конгрессе США одобрили создание комитета по конкуренции с Китаем - РИА Новости, 11.01.2023
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В конгрессе США одобрили создание комитета по конкуренции с Китаем
В конгрессе США одобрили создание комитета по конкуренции с Китаем - РИА Новости, 11.01.2023
В конгрессе США одобрили создание комитета по конкуренции с Китаем
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и КНР,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T00:41
2023-01-11T00:41
кевин маккарти
стив скализ
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конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и КНР, свидетельствуют результаты голосования. В поддержку данного документа высказались 365 конгрессменов, 65 проголосовали против. "За последние четыре года президент (Джо) Байден и демократы в палате представителей не смогли привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая", - заявил в ходе предшествовавших голосованию дебатов один из лидеров республиканского меньшинства в палате Стив Скализ. "Республиканцы серьезно относятся к угрозе национальной безопасности со стороны Китая и готовы принять меры, которые помешают злонамеренным планам КПК и наращиванию КНР военной мощи", - добавил он. Ожидается, что главой специального комитета станет Майк Галлахер, которого ранее выдвинул новый спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Новая структура будет состоять из 16 членов, включая девять республиканцев и семь демократов. Создание спецкомитета по стратегической конкуренции между США и КНР стало одной из первых крупных законодательных инициатив, принятых палатой в ее обновленном составе. Фактически законотворческий процесс стал возможен лишь с 7 января, поскольку до этого дня пост спикера палаты оставался вакантным. На эту должность - третью в политической иерархии США - в конечном счете с 15-й попытки был избран республиканец Кевин Маккарти, однако до того дня работа палаты оставалась парализована.
https://radiosputnik.ria.ru/20230103/vosstanie-1842915513.html
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кевин маккарти, стив скализ, сша, китай, конгресс сша, в мире
Кевин Маккарти, Стив Скализ, США, Китай, Конгресс США, В мире
00:41 11.01.2023
 
В конгрессе США одобрили создание комитета по конкуренции с Китаем

Конгресс одобрил создание комитета по стратегической конкуренции между США и КНР

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию о создании специального комитета по стратегической конкуренции между США и КНР, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данного документа высказались 365 конгрессменов, 65 проголосовали против.
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"За последние четыре года президент (Джо) Байден и демократы в палате представителей не смогли привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая", - заявил в ходе предшествовавших голосованию дебатов один из лидеров республиканского меньшинства в палате Стив Скализ.
"Республиканцы серьезно относятся к угрозе национальной безопасности со стороны Китая и готовы принять меры, которые помешают злонамеренным планам КПК и наращиванию КНР военной мощи", - добавил он.
Ожидается, что главой специального комитета станет Майк Галлахер, которого ранее выдвинул новый спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Новая структура будет состоять из 16 членов, включая девять республиканцев и семь демократов.
Создание спецкомитета по стратегической конкуренции между США и КНР стало одной из первых крупных законодательных инициатив, принятых палатой в ее обновленном составе. Фактически законотворческий процесс стал возможен лишь с 7 января, поскольку до этого дня пост спикера палаты оставался вакантным. На эту должность - третью в политической иерархии США - в конечном счете с 15-й попытки был избран республиканец Кевин Маккарти, однако до того дня работа палаты оставалась парализована.
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