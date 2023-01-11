https://ria.ru/20230111/spilberg-1844024201.html
Стивен Спилберг стал лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса"
Стивен Спилберг стал лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса" - РИА Новости, 11.01.2023
Стивен Спилберг стал лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса"
Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Фабельманы", 80-я церемония вручения награды проходит в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T06:24
2023-01-11T06:24
2023-01-11T06:24
культура
стивен спилберг
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Фабельманы", 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на канале NBC. За награду в этой категории также боролись Джэймс Кэмерон ("Аватар 2"), Баз Лурман ("Элвис"), творческий тандем Дэниела Шайнерта и Дэна Квана ("Всё везде и сразу"), а также Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"). Премия Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) "Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Награду присуждают входящие в организацию журналисты из 55 стран. У Спилберга рекордное число номинаций на "Золотой глобус" за режиссуру - 13, и пока было только две победы.
https://ria.ru/20220912/fabelmans-1816221604.html
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стивен спилберг, баз лурман (марк лурман), мартин макдонах, лос-анджелес, nbc
Культура, Стивен Спилберг, Баз Лурман (Марк Лурман), Мартин Макдонах, Лос-Анджелес, NBC
Стивен Спилберг стал лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса"
Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая режиссерская работа"