https://ria.ru/20230111/spilberg-1844024201.html

Стивен Спилберг стал лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса"

Стивен Спилберг стал лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса" - РИА Новости, 11.01.2023

Стивен Спилберг стал лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса"

Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Фабельманы", 80-я церемония вручения награды проходит в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T06:24

2023-01-11T06:24

2023-01-11T06:24

культура

стивен спилберг

баз лурман (марк лурман)

мартин макдонах

лос-анджелес

nbc

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Стивен Спилберг получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Фабельманы", 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на канале NBC. За награду в этой категории также боролись Джэймс Кэмерон ("Аватар 2"), Баз Лурман ("Элвис"), творческий тандем Дэниела Шайнерта и Дэна Квана ("Всё везде и сразу"), а также Мартин Макдонах ("Банши Инишерина"). Премия Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) "Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Награду присуждают входящие в организацию журналисты из 55 стран. У Спилберга рекордное число номинаций на "Золотой глобус" за режиссуру - 13, и пока было только две победы.

https://ria.ru/20220912/fabelmans-1816221604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стивен спилберг, баз лурман (марк лурман), мартин макдонах, лос-анджелес, nbc