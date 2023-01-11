https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844040910.html
Минобороны показало удары по силам ВСУ новыми высокоточными боеприпасами
Минобороны показало удары по силам ВСУ новыми высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 11.01.2023
Минобороны показало удары по силам ВСУ новыми высокоточными боеприпасами
Минобороны России опубликовало кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения во время специальной военной операции. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:00
2023-01-11T11:00
2023-01-11T13:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения во время специальной военной операции. В первом ролике — контроль удара высокоточным боеприпасом по укрепленному опорному пункту. На втором видео показан удар по одиночному объекту ВСУ на большом удалении. "Бронеобъект ВСУ уничтожен точным попаданием высокоточного боеприпаса с первого выстрела", — указали в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230110/iskandery-1843800165.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения опорного пункта и бронетехники ВСУ
Кадры применения российскими военнослужащими высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции. Точным попаданием были уничтожены опорный пункт и бронетехника ВСУ, находящиеся на большом удалении.
2023-01-11T11:00
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
11:00 11.01.2023 (обновлено: 13:14 11.01.2023)
Минобороны показало удары по силам ВСУ новыми высокоточными боеприпасами
Минобороны показало удары новыми высокоточными боеприпасами по украинской технике