https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844040910.html

Минобороны показало удары по силам ВСУ новыми высокоточными боеприпасами

Минобороны показало удары по силам ВСУ новыми высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 11.01.2023

Минобороны показало удары по силам ВСУ новыми высокоточными боеприпасами

Минобороны России опубликовало кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения во время специальной военной операции. РИА Новости, 11.01.2023

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2023-01-11T11:00

2023-01-11T13:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения во время специальной военной операции. В первом ролике — контроль удара высокоточным боеприпасом по укрепленному опорному пункту. На втором видео показан удар по одиночному объекту ВСУ на большом удалении. "Бронеобъект ВСУ уничтожен точным попаданием высокоточного боеприпаса с первого выстрела", — указали в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/iskandery-1843800165.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Кадры уничтожения опорного пункта и бронетехники ВСУ Кадры применения российскими военнослужащими высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции. Точным попаданием были уничтожены опорный пункт и бронетехника ВСУ, находящиеся на большом удалении. 2023-01-11T11:00 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность